Tuyển Đầu bếp Công ty Cổ phần Tam Hợp Investment làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu

Mức lương 9 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 190 Hoàng Diệu 2, Linh Chiểu, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Đầu bếp Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

Chịu trách nhiệm quản lý bếp: Quản lý và điều phối công việc của toàn bộ đội ngũ bếp, bao gồm bếp phó và các nhân viên bếp khác.

Lên thực đơn và sáng tạo món ăn: Lên kế hoạch và phát triển thực đơn, bao gồm việc thử nghiệm và sáng tạo các món ăn mới.

Quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm: Đảm bảo mọi món ăn được chuẩn bị đúng quy trình và đáp ứng tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm.

Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tốt nghiệp trung cấp.

-Nhanh nhẹn, hoạt bát, có trách nhiệm với công việc, sức khỏe tốt.

-Có thời gian làm việc linh hoạt mỗi ngày.

-Có thể làm được các ngày lễ, tết và thứ 7, chủ nhật.

-Thời gian làm việc linh động.

Tại Công ty Cổ phần Tam Hợp Investment Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập ổn định, tăng lương theo thâm niên.

- Được đào tạo kiến thức, kỹ năng chuyên nghiệp.

- Tham gia bảo hiểm đầy đủ, thưởng, quà Lễ, Tết.

- Có cơ hội thăng tiến trong công việc.

- Được làm việc trong môi trường thân thiện và năng động.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp.

- Tham gia các sự kiện của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tam Hợp Investment

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.