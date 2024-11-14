Tuyển Đầu bếp Công ty Cổ phần Tam Hợp Investment làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu

Công ty Cổ phần Tam Hợp Investment
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/12/2024
Công ty Cổ phần Tam Hợp Investment

Đầu bếp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Đầu bếp Tại Công ty Cổ phần Tam Hợp Investment

Mức lương
9 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 190 Hoàng Diệu 2, Linh Chiểu, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Đầu bếp Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

Chịu trách nhiệm quản lý bếp: Quản lý và điều phối công việc của toàn bộ đội ngũ bếp, bao gồm bếp phó và các nhân viên bếp khác.
Lên thực đơn và sáng tạo món ăn: Lên kế hoạch và phát triển thực đơn, bao gồm việc thử nghiệm và sáng tạo các món ăn mới.
Quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm: Đảm bảo mọi món ăn được chuẩn bị đúng quy trình và đáp ứng tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm.

Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tốt nghiệp trung cấp.
-Nhanh nhẹn, hoạt bát, có trách nhiệm với công việc, sức khỏe tốt.
-Có thời gian làm việc linh hoạt mỗi ngày.
-Có thể làm được các ngày lễ, tết và thứ 7, chủ nhật.
-Thời gian làm việc linh động.

Tại Công ty Cổ phần Tam Hợp Investment Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập ổn định, tăng lương theo thâm niên.
- Được đào tạo kiến thức, kỹ năng chuyên nghiệp.
- Tham gia bảo hiểm đầy đủ, thưởng, quà Lễ, Tết.
- Có cơ hội thăng tiến trong công việc.
- Được làm việc trong môi trường thân thiện và năng động.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp.
- Tham gia các sự kiện của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tam Hợp Investment

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Tam Hợp Investment

Công ty Cổ phần Tam Hợp Investment

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: VPĐD: 129 Trần Huy Liệu, Phường 8, Quận Phú Nhuận

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

