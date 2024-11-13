Tuyển Đầu bếp CÔNG TY TNHH ẨM THỰC NHẬT BẢN SUSHI WAGAO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Đầu bếp Tại CÔNG TY TNHH ẨM THỰC NHẬT BẢN SUSHI WAGAO
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 41B Tôn Thất Tùng, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1
Mô Tả Công Việc Đầu bếp Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
- Sơ chế nguyên vật liệu
- Xử lý, chế biến các món ăn
- Quản lý và chịu trách nhiệm về tài sản, công cụ dụng cụ, vệ sinh khu vực làm việc.
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Giới tính: Nam
- Có ý thức giữ gìn vệ sinh.
- Sức khỏe tốt, trung thực và có nhiệt huyết trong công việc. Yêu nghề.
- Trao đổi rõ hơn khi phỏng vấn
Tại CÔNG TY TNHH ẨM THỰC NHẬT BẢN SUSHI WAGAO Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương: 8.000.000 - 10.000.000 (Trao đổi rõ khi phỏng vấn) + Tiền Tip
- Hỗ trợ một bữa ăn tại nhà hàng.
- Lương tháng 13, thưởng lễ, Tết và các dịp đặc biệt theo quy định của công ty.
- Được xét khen thưởng và tăng lương trên năng lực thực tế.
- Được làm việc trong môi trường năng động, có điều kiện phát triển bản thân và cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp
- Các chế độ phúc lợi xã hội như: BHYT, BHXH, nghỉ phép,... theo quy định của Nhà nước.
- Quà tặng các dịp như sinh nhật,...
- Mỗi tuần được nghỉ 1 ngày, tháng 4 ngày
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ẨM THỰC NHẬT BẢN SUSHI WAGAO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
