Tuyển Đầu bếp CÔNG TY TNHH ẨM THỰC NHẬT BẢN SUSHI WAGAO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH ẨM THỰC NHẬT BẢN SUSHI WAGAO
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/12/2024
Đầu bếp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Đầu bếp Tại CÔNG TY TNHH ẨM THỰC NHẬT BẢN SUSHI WAGAO

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 41B Tôn Thất Tùng, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1

Mô Tả Công Việc Đầu bếp Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Sơ chế nguyên vật liệu
- Xử lý, chế biến các món ăn
- Quản lý và chịu trách nhiệm về tài sản, công cụ dụng cụ, vệ sinh khu vực làm việc.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nam
- Có ý thức giữ gìn vệ sinh.
- Sức khỏe tốt, trung thực và có nhiệt huyết trong công việc. Yêu nghề.
- Trao đổi rõ hơn khi phỏng vấn

Tại CÔNG TY TNHH ẨM THỰC NHẬT BẢN SUSHI WAGAO Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 8.000.000 - 10.000.000 (Trao đổi rõ khi phỏng vấn) + Tiền Tip
- Hỗ trợ một bữa ăn tại nhà hàng.
- Lương tháng 13, thưởng lễ, Tết và các dịp đặc biệt theo quy định của công ty.
- Được xét khen thưởng và tăng lương trên năng lực thực tế.
- Được làm việc trong môi trường năng động, có điều kiện phát triển bản thân và cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp
- Các chế độ phúc lợi xã hội như: BHYT, BHXH, nghỉ phép,... theo quy định của Nhà nước.
- Quà tặng các dịp như sinh nhật,...
- Mỗi tuần được nghỉ 1 ngày, tháng 4 ngày

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ẨM THỰC NHẬT BẢN SUSHI WAGAO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ẨM THỰC NHẬT BẢN SUSHI WAGAO

CÔNG TY TNHH ẨM THỰC NHẬT BẢN SUSHI WAGAO

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 41B Tôn Thất Tùng, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

