Tuyển Đầu bếp CÔNG TY TNHH ẨM THỰC NHẬT BẢN SUSHI WAGAO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 41B Tôn Thất Tùng, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1

Mô Tả Công Việc Đầu bếp Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Sơ chế nguyên vật liệu

- Xử lý, chế biến các món ăn

- Quản lý và chịu trách nhiệm về tài sản, công cụ dụng cụ, vệ sinh khu vực làm việc.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nam

- Có ý thức giữ gìn vệ sinh.

- Sức khỏe tốt, trung thực và có nhiệt huyết trong công việc. Yêu nghề.

- Trao đổi rõ hơn khi phỏng vấn

Tại CÔNG TY TNHH ẨM THỰC NHẬT BẢN SUSHI WAGAO Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 8.000.000 - 10.000.000 (Trao đổi rõ khi phỏng vấn) + Tiền Tip

- Hỗ trợ một bữa ăn tại nhà hàng.

- Lương tháng 13, thưởng lễ, Tết và các dịp đặc biệt theo quy định của công ty.

- Được xét khen thưởng và tăng lương trên năng lực thực tế.

- Được làm việc trong môi trường năng động, có điều kiện phát triển bản thân và cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp

- Các chế độ phúc lợi xã hội như: BHYT, BHXH, nghỉ phép,... theo quy định của Nhà nước.

- Quà tặng các dịp như sinh nhật,...

- Mỗi tuần được nghỉ 1 ngày, tháng 4 ngày

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ẨM THỰC NHẬT BẢN SUSHI WAGAO

