Tuyển Nhân viên quan hệ khách hàng thu nhập 6 - 9 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Bellsystem24 VietNam
- Hồ Chí Minh:
- 371 Nguyễn Kiệm, Phường 3 Quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận Gò Vấp
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 6 - 9 Triệu
1. Mô tả công việc
Làm việc tại văn phòng, tương tác với khách hàng qua điện thoại
Tiếp nhận cuộc gọi đến của khách hàng, giải đáp thông tin cho khách hàng về mạng Vinaphone
Cung cấp cho khách hàng các chương trình khuyến mại
Không sale, không áp doanh số
2. Thời gian làm việc
Xoay ca luân phiên (Làm 6 ca/tuần, được nghỉ 1 ngày bất kỳ trong tuần)
Ca 1: 06h30 - 14h30
Ca 2: 14h30 - 22h30
Ca 3: Ca 3: 22h30 - 6h30 (Làm 1-2 ca/tháng, tính 130% lương và đối với nam đã cứng việc)
Được nghỉ 1 ngày không cố định trong tuần
3. Địa điểm làm việc
371 Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh
Với Mức Lương 6 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp từ THPT trở lên
Giọng nói dễ nghe, rõ ràng, không nói ngọng, nói giọng địa phương
Thái độ tốt, tư duy tích cực
Tại Bellsystem24 VietNam Thì Được Hưởng Những Gì
Được training bài bản từ đầu gồm kỹ năng và nghiệp vụ, có trợ cấp đào tạo
Được cung cấp đầy đủ trang thiết bị phục vụ công việc
Cơ hội thăng tiến: Lộ trình được đào tạo lên Quản lý/Giám sát đối với những nhân sự tiềm năng và đạt kết quả tốt
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trang thiết bị hỗ trợ hiện đại
Được đào tạo kỹ năng nâng cao giao tiếp, xử lý tình huống, đàm phán, thuyết phục,...
Được đóng bảo hiểm xã hội và hưởng các chế độ theo Luật lao động khi trở thành nhân viên chính thức của công ty
Thưởng lễ, tết, hiếu hỷ, sinh nhật, có thưởng nóng hoặc thưởng từ đối tác khi đạt thành tích hoặc tiến bộ nổi bật
Được tham gia các hoạt động teambuilding, galadinner, du lịch hàng năm của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Bellsystem24 VietNam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
