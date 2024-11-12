Tuyển Nhân viên quan hệ khách hàng thu nhập 6 - 9 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 6 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 371 Nguyễn Kiệm, Phường 3 Quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận Gò Vấp

1. Mô tả công việc

Làm việc tại văn phòng, tương tác với khách hàng qua điện thoại

Tiếp nhận cuộc gọi đến của khách hàng, giải đáp thông tin cho khách hàng về mạng Vinaphone

Cung cấp cho khách hàng các chương trình khuyến mại

Không sale, không áp doanh số

2. Thời gian làm việc

Xoay ca luân phiên (Làm 6 ca/tuần, được nghỉ 1 ngày bất kỳ trong tuần)

Ca 1: 06h30 - 14h30

Ca 2: 14h30 - 22h30

Ca 3: Ca 3: 22h30 - 6h30 (Làm 1-2 ca/tháng, tính 130% lương và đối với nam đã cứng việc)

Được nghỉ 1 ngày không cố định trong tuần

3. Địa điểm làm việc

371 Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh

Nam/Nữ từ 18 -30 tuổi

Tốt nghiệp từ THPT trở lên

Giọng nói dễ nghe, rõ ràng, không nói ngọng, nói giọng địa phương

Thái độ tốt, tư duy tích cực

Thu nhập 6.000.000đ - 9.000.000đ/tháng (Lương cứng + thưởng + phụ cấp), thử việc nhận 100% lương

Được training bài bản từ đầu gồm kỹ năng và nghiệp vụ, có trợ cấp đào tạo

Được cung cấp đầy đủ trang thiết bị phục vụ công việc

Cơ hội thăng tiến: Lộ trình được đào tạo lên Quản lý/Giám sát đối với những nhân sự tiềm năng và đạt kết quả tốt

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trang thiết bị hỗ trợ hiện đại

Được đào tạo kỹ năng nâng cao giao tiếp, xử lý tình huống, đàm phán, thuyết phục,...

Được đóng bảo hiểm xã hội và hưởng các chế độ theo Luật lao động khi trở thành nhân viên chính thức của công ty

Thưởng lễ, tết, hiếu hỷ, sinh nhật, có thưởng nóng hoặc thưởng từ đối tác khi đạt thành tích hoặc tiến bộ nổi bật

Được tham gia các hoạt động teambuilding, galadinner, du lịch hàng năm của công ty

