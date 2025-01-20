Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ NAM SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ NAM SÀI GÒN
Ngày đăng tuyển: 20/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/02/2025
BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ NAM SÀI GÒN

Nhân viên quản lý chất lượng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên quản lý chất lượng Tại BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ NAM SÀI GÒN

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 88, Đường số 8, Khu dân cư Trung Sơn, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh, Bình Chánh, Huyện Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Nhân viên quản lý chất lượng Với Mức Lương Thỏa thuận

Vị trí Nhân viên Quản lý chất lượng lâm sàng:
Giám sát và thực hiện kế hoạch 83 tiêu chí chất lượng bệnh viện.
Thống kê, báo cáo các chỉ số đo lường chất lượng lâm sàng.
Giám sát thực hiện bộ tiêu chí: An toàn phẫu thuật, Xét nghiệm 2429,
Giám sát thực hiện bộ tiêu chuẩn GSP (Dược)
Tham gia kiểm tra, giám sát tuân thủ quy chế Bệnh viện, quy chế chuyên môn
Tham gia, điều phối chính trong công tác xác minh và khắc phục sự cố; tổng hợp báo cáo định kỳ.
Tham dự các lớp đào tạo trong và ngoài bệnh viện
Vị trí Nhân viên Quản lý chất lượng phi lâm sàng:
Giám sát và thực hiện kế hoạch 83 tiêu chí chất lượng bệnh viện theo sự phân công
Thống kê, báo cáo các chỉ số đo lường chất lượng phi lâm sàng
Triển khai các hoạt động đo lường, cải tiến chất lượng
Giám sát và triển khai bộ tiêu chí Xanh sạch đẹp
Giám sát thực hiện 5S tại bệnh viện
Giám sát, kiểm định không lâm sàng: Cháy nổ, vệ sinh, cơ sở hạ tầng (trang thiết bị, an ninh trật tự, điện nước)
Tham gia, điều phối chính trong công tác xác minh và khắc phục sự cố ngoài y khoa; tổng hợp báo cáo định kỳ.
Tham dự các lớp đào tạo trong và ngoài bệnh viện.
Viết báo cáo cho trưởng phòng quản lý chất lượng
Theo dõi và báo cáo tiến độ triển khai, tập huấn và soạn thảo quy trình, chính sách.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Đại học
Kinh nghiệm: Ít nhất 1 năm làm trong lĩnh vực Quản lý chất lượng
Yêu cầu bắt buộc:
_ Có chứng chỉ Quản lý chất lượng
- Tin học văn phòng thành thạo
- Có kỹ năng giám sát
- Khả năng Lập kế hoạch xuất sắc

Tại BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ NAM SÀI GÒN Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ lương, thưởng đầy đủ và lương tháng 13
Du lịch bệnh viện
Hưởng năng suất hàng tháng
Chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình
BHXH theo đúng quy định của luật lao động
Review lương theo năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ NAM SÀI GÒN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ NAM SÀI GÒN

BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ NAM SÀI GÒN

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 88, đường số 8, khu dân cư Trung Sơn, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

