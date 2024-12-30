Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm SaVi làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

• Nghiên cứu và đề xuất chiến lược phát triển sản phẩm mới.

• Xây dựng chiến lược đầu tư trang thiết bị và công nghệ tiên tiến.

• Thúc đẩy và quản lý các mối quan hệ hợp tác với đối tác trong và ngoài nước.

• Tham gia xây dựng danh mục sản phẩm chiến lược, bao gồm OSD truyền thống và công nghệ cao.

• Đóng góp vào kế hoạch phát triển danh mục sản phẩm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe theo phân công.

• Theo dõi và cập nhật các quy định hiện hành từ cơ quan chức năng (Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế, FDA, EMA, ICH, ASEAN,...) và đề xuất áp dụng quy định phù hợp và hỗ trợ chuyển giao quy trình công nghệ cho nhà máy sản xuất.

• Tham gia nghiên cứu các chuyên đề về sản phẩm mới theo kế hoạch phân công.

• Xây dựng tài liệu kỹ thuật và các tài liệu liên quan để hỗ trợ biên soạn hồ sơ đăng ký sản phẩm.

• Phối hợp với các bộ phận như bào chế, pilot, chuyển giao công nghệ để triển khai sản xuất thương mại.

• Đề xuất các giải pháp xử lý vướng mắc kỹ thuật và giải quyết các vấn đề chuyên môn cụ thể.