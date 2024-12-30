Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm SaVi làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên quản lý chất lượng Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm SaVi
- Hồ Chí Minh: Lô Z01
- 02
- 03a KCN trong KCX Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên quản lý chất lượng Với Mức Lương Thỏa thuận
• Nghiên cứu và đề xuất chiến lược phát triển sản phẩm mới.
• Xây dựng chiến lược đầu tư trang thiết bị và công nghệ tiên tiến.
• Thúc đẩy và quản lý các mối quan hệ hợp tác với đối tác trong và ngoài nước.
• Tham gia xây dựng danh mục sản phẩm chiến lược, bao gồm OSD truyền thống và công nghệ cao.
• Đóng góp vào kế hoạch phát triển danh mục sản phẩm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe theo phân công.
• Theo dõi và cập nhật các quy định hiện hành từ cơ quan chức năng (Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế, FDA, EMA, ICH, ASEAN,...) và đề xuất áp dụng quy định phù hợp và hỗ trợ chuyển giao quy trình công nghệ cho nhà máy sản xuất.
• Tham gia nghiên cứu các chuyên đề về sản phẩm mới theo kế hoạch phân công.
• Xây dựng tài liệu kỹ thuật và các tài liệu liên quan để hỗ trợ biên soạn hồ sơ đăng ký sản phẩm.
• Phối hợp với các bộ phận như bào chế, pilot, chuyển giao công nghệ để triển khai sản xuất thương mại.
• Đề xuất các giải pháp xử lý vướng mắc kỹ thuật và giải quyết các vấn đề chuyên môn cụ thể.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Có kinh nghiệm làm việc trong ngành Sản xuất Dược phẩm.
• Khả năng lãnh đạo và phát triển nhóm tốt.
Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm SaVi Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm SaVi
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI