Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công ty CP giống cây trồng miền Nam Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Xã Tân Hiệp, Phú Giáo, Huyện Củ Chi

Mô Tả Công Việc Nhân viên quản lý chất lượng Với Mức Lương Thỏa thuận

Mô tả công việc:

Kiểm nghiệm hạt Giống;

Kiểm định đồng ruộng;

Giám sát sau thu hoạch;

Báo cáo cho Phụ trách Phòng Quản lý chất lượng;

Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể hơn khi phỏng vấn.

Làm việc tại: TP.HCM (Củ Chi) và các chi nhánh ở các Tỉnh.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu:

Tốt nghiệp: Đại học trở lên các ngành liên quan đến trồng trọt: Nông học, Khoa học cây trồng, Bảo vệ thực vật, Công nghệ sinh học....

Ưu tiên: Sẵn sàng đi công tác khi vào vụ gieo trồng/thu hoạch hoặc công việc phát sinh;

Ngoại ngữ: chứng chỉ B tiếng Anh trở lên, thành thạo tin học văn phòng;

Ưu tiên: Yêu thích nông nghiệp, trách nhiệm, cẩn thận, trung thực, làm việc nhóm/độc lập, chịu khó;

Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo, < 35 tuổi;

Tại Công ty CP giống cây trồng miền Nam Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ đãi ngộ: Tiền lương hàng tháng, thưởng vào các ngày Lễ, Tết/sơ kết/tổng kết năm tương xứng với năng lực và hiệu quả làm việc.

Phúc lợi: Đóng BHXH theo lương thực tế, đồng phục, du lịch, khám sức khỏe, công tác phí, tiền cơm trưa và nhiều chế độ phúc lợi khác...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP giống cây trồng miền Nam Pro Company

