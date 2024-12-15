Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY TNHH NHỰA LONG THÀNH Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 135A Hồ Học Lãm, An Lạc, Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Nhân viên quản lý chất lượng

Lấy mẫu kiểm tra theo đúng quy định, hướng dẫn công việc.

Ghi chép kết quả kiểm tra vào biểu mẫu kiểm tra.

Bảo quản thiết bị, dụng cụ, mẫu chuẩn trong ca.

Lập phiếu sản phẩm không phù hợp, khi phát hiệu sản phẩm không đạt.

Bàn giao mẫu lỗi cho ca sau tiếp tục theo dõi

Lập biên bản dừng máy nếu kỹ thuật khắc phục lỗi sản phẩm

Báo kỹ thuật trực và trưởng ca sản xuất khi phát hiện sản phẩm không đạt đồng thời hướng dẫn công nhân phân lập kiểm tra lại lô hàng trên chuyền đang sản xuất.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên: Đảm bảo chất lượng, Công nghệ kĩ thuật hóa học,...

Sức khỏe tốt

Có khả năng làm việc độc lập, khả năng giải quyết vấn đề.

Trung thực,năng động, sáng tạo, có tinh thần trách nhiệm cao

Cẩn thận từng chi tiết nhỏ trong suốt quá trình làm việc

Có thể ĐI CA

Tại CÔNG TY TNHH NHỰA LONG THÀNH Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo trong quá trình thực hiện công việc

Xem xét tăng lương hằng năm, thưởng Lễ, Tết,...

Ăn trưa tại công ty

Lương tháng 13

Được tham gia BHXH, BHTN,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NHỰA LONG THÀNH Pro Company

