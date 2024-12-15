Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY TNHH NHỰA LONG THÀNH Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên quản lý chất lượng Tại CÔNG TY TNHH NHỰA LONG THÀNH Pro Company
- Hồ Chí Minh: 135A Hồ Học Lãm, An Lạc, Bình Tân, Quận Bình Tân
Mô Tả Công Việc Nhân viên quản lý chất lượng Với Mức Lương Thỏa thuận
Lấy mẫu kiểm tra theo đúng quy định, hướng dẫn công việc.
Ghi chép kết quả kiểm tra vào biểu mẫu kiểm tra.
Bảo quản thiết bị, dụng cụ, mẫu chuẩn trong ca.
Lập phiếu sản phẩm không phù hợp, khi phát hiệu sản phẩm không đạt.
Bàn giao mẫu lỗi cho ca sau tiếp tục theo dõi
Lập biên bản dừng máy nếu kỹ thuật khắc phục lỗi sản phẩm
Báo kỹ thuật trực và trưởng ca sản xuất khi phát hiện sản phẩm không đạt đồng thời hướng dẫn công nhân phân lập kiểm tra lại lô hàng trên chuyền đang sản xuất.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sức khỏe tốt
Có khả năng làm việc độc lập, khả năng giải quyết vấn đề.
Trung thực,năng động, sáng tạo, có tinh thần trách nhiệm cao
Cẩn thận từng chi tiết nhỏ trong suốt quá trình làm việc
Có thể ĐI CA
Tại CÔNG TY TNHH NHỰA LONG THÀNH Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Xem xét tăng lương hằng năm, thưởng Lễ, Tết,...
Ăn trưa tại công ty
Lương tháng 13
Được tham gia BHXH, BHTN,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NHỰA LONG THÀNH Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
