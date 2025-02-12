Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công ty TNHH Hyosung Financial System Vina làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 500 - 700 USD

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên quản lý chất lượng Tại Công ty TNHH Hyosung Financial System Vina
Mức lương
500 - 700 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bắc Ninh: Lô CN 08
- 1, Khu công nghiệp Yên Phong II
- C, Tam Giang, Thị Trấn Chờ, Yên Phong, Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Nhân viên quản lý chất lượng Với Mức Lương 500 - 700 USD
1. Lên kế hoạch và quản lí chứng nhận PV/ORT
2. Đánh giá xuất hàng sản phẩm
3. Quản lí tiền lưu thông (Test tiền)
4. Phát triển phương pháp kiểm tra
5. Giám sát, chịu trách nhiệm đào tạo công nhân về độ tin cậy
Với Mức Lương 500 - 700 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành điện tử, công nghệ cơ khí, CNTT
- Ưu tiên có khả năng tiếng Anh hoặc tiếng Hàn
- Biết sử dụng các thiết bị đo điện, thiết bị phân tích sóng, thiết bị môi trường, khả năng phân tích risk point
- Có kỹ năng sắp xếp công việc, quản lý nhân lực, kỹ năng báo cáo
- Ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở bộ phận chứng nhận độ tin cậy
- Ưu tiên có khả năng tiếng Anh hoặc tiếng Hàn
- Biết sử dụng các thiết bị đo điện, thiết bị phân tích sóng, thiết bị môi trường, khả năng phân tích risk point
- Có kỹ năng sắp xếp công việc, quản lý nhân lực, kỹ năng báo cáo
- Ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở bộ phận chứng nhận độ tin cậy
Tại Công ty TNHH Hyosung Financial System Vina Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Hyosung Financial System Vina
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI