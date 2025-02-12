Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công ty TNHH Hyosung Financial System Vina làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 500 - 700 USD

Mức lương 500 - 700 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Nhân viên quản lý chất lượng

1. Lên kế hoạch và quản lí chứng nhận PV/ORT

2. Đánh giá xuất hàng sản phẩm

3. Quản lí tiền lưu thông (Test tiền)

4. Phát triển phương pháp kiểm tra

5. Giám sát, chịu trách nhiệm đào tạo công nhân về độ tin cậy

Với Mức Lương 500 - 700 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành điện tử, công nghệ cơ khí, CNTT

- Ưu tiên có khả năng tiếng Anh hoặc tiếng Hàn

- Biết sử dụng các thiết bị đo điện, thiết bị phân tích sóng, thiết bị môi trường, khả năng phân tích risk point

- Có kỹ năng sắp xếp công việc, quản lý nhân lực, kỹ năng báo cáo

- Ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở bộ phận chứng nhận độ tin cậy

