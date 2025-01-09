Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công Ty TNHH Fujikin Việt Nam - Chi Nhánh Nhà Máy Bắc Ninh làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Mô tả công việc:

- Phụ trách các công việc liên quan đến chất lượng

• Giải quyết các khiếu lại về chất lượng từ khách hàng

• Tiến hành các hoạt động đánh giá chất lượng sản phẩm mới, Audit với khách hàng

• Lập tài liệu chất lượng, bảng quy cách, quy định, mẫu giới hạng về chất lượng của sản phẩm và linh kiện tới các bộ phận liên quan, nhà cung cấp

- Xây dựng và cập nhật hồ sơ, tài liệu quy trình ISO trong quản lý nhà máy:

• Nghiên cứu và phát triển các quy trình làm việc trong nhà máy phù hợp với yêu cầu của các tiêu chuẩn ISO (ISO 9001, ISO 14001, hoặc các tiêu chuẩn liên quan).

• Cập nhật các tài liệu quy trình, hướng dẫn công việc và các tiêu chuẩn chất lượng đảm bảo tính phù hợp và tuân thủ ISO.

• Lập kế hoạch, phối hợp với các bộ phận liên quan để triển khai các quy trình, hướng dẫn tiêu chuẩn mới trong toàn bộ hệ thống.

- Phụ trách hoạt động nâng cao hiệu suất và chất lượng sản phẩm:

• Tổ chức các khóa đào tạo cho nhân viên về các quy trình và yêu cầu của ISO để nâng cao nhận thức và kỹ năng tuân thủ.

• Hướng dẫn và hỗ trợ các bộ phận sản xuất, kiểm tra chất lượng và quản lý trong việc áp dụng đúng quy trình ISO.