Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công ty TNHH Hyosung Financial System Vina làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Lô CN 08 - 1, Khu công nghiệp Yên Phong II - C, Tam Giang, Thị Trấn Chờ, Yên Phong, Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên quản lý chất lượng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Phân tích data, làm báo cáo

- Phân tích công đoạn, audit

- Quản lý và phân tích dữ liệu

- cải thiện tình trạng lỗi quy trình

- Quản lý chất lượng CS

- Đối phó với vấn đề DOA

- Tốt nghiệp cao đẳng, đại học các chuyên ngành

- Ưu tiên ứng viên có khả năng tiếng Anh hoặc tiếng Hàn

- Kinh nghiệm từ 2 năm trở lên

- Có kinh nghiệm phân tích data, và chất lượng tại các công ty sản xuất

- Sử dụng tốt tin học văn phòng

