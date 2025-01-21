Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công ty TNHH Hyosung Financial System Vina làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên quản lý chất lượng Tại Công ty TNHH Hyosung Financial System Vina
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bắc Ninh: Lô CN 08
- 1, Khu công nghiệp Yên Phong II
- C, Tam Giang, Thị Trấn Chờ, Yên Phong, Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Nhân viên quản lý chất lượng Với Mức Lương Thỏa thuận
- Phân tích data, làm báo cáo
- Phân tích công đoạn, audit
- Quản lý và phân tích dữ liệu
- cải thiện tình trạng lỗi quy trình
- Quản lý chất lượng CS
- Đối phó với vấn đề DOA
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp cao đẳng, đại học các chuyên ngành
- Ưu tiên ứng viên có khả năng tiếng Anh hoặc tiếng Hàn
- Kinh nghiệm từ 2 năm trở lên
- Có kinh nghiệm phân tích data, và chất lượng tại các công ty sản xuất
- Sử dụng tốt tin học văn phòng
Tại Công ty TNHH Hyosung Financial System Vina Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Hyosung Financial System Vina
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
