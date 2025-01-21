Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Navigos Search làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 15 - 25 USD

Mức lương 15 - 25 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Bắc Ninh, Bac Ninh Province, Vietnam, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên quản lý chất lượng Với Mức Lương 15 - 25 USD

Khách hàng của Navigos Search là một công ty của Đài Loan về xây dựng và tiển khai hệ thống ERP tại nhà máy sản xuất

• Quy hoạch cùng cấp quản lý của khách hàng

• Đào tạo sử dụng cho nhân viên trực tiếp

• Thuyết trình báo cáo khách hàng, nội bộ

• Xử lý các vấn đề liên quan tới dự án

• Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

• Thành thạo tiếng Trung, không yêu cầu chứng chỉ

• Khả năng tư duy logic tốt, tính chủ động cao

• Làm việc cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực và có tinh thần trách nhiệm cao

• Khả năng giao tiếp tốt

• Kỹ năng văn phòng (Word, Excel, PPT) tốt

• Có kinh nghiệm làm trong doanh nghiệp sản xuất từ 2 năm, ưu tiên có kinh nghiệm về kế toán

• Ưu tiên cho ứng viên có kinh nghiệm về ERP

• Tốt nghiệp Đại học

• Sẵn sàng đi công tác khi cần thiết.

