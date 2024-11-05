Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Số 20, đường 11, KCN VSIP, Phù Chẩn , Thành phố Từ Sơn , Bắc Ninh , Viet Nam, Từ Sơn

Mô Tả Công Việc Nhân viên quản lý chất lượng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Kiểm soát đầu , giữa cuối của quá trình sản xuất

- Patrol line

- Audit ESD/EOS; QPA, lập tài liệu audit khách hàng

- Kiểm soát các hạng mục CTQ bằng SPC

- Xử lý vấn đề bất thường , sản phẩm không phù hợp trên line

- Kiểm soát , lập tiêu chuẩn , check sheet cho new model

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp chuyên ngành điện, điện tử

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương

- Có trách nhiệm trong công việc

- Ưu tiên có kinh nghiệm và hiểu biết công đoạn SMT

Tại Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận theo năng lực

- Có xe đưa đón HN-BN

- Tham gia các hoạt động ngoại khóa của công ty

- Được khám sức khỏe định kỳ 1 năm 2 lần.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin