Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên quản lý chất lượng Tại Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bắc Ninh: Số 20, đường 11, KCN VSIP, Phù Chẩn , Thành phố Từ Sơn , Bắc Ninh , Viet Nam, Từ Sơn
Mô Tả Công Việc Nhân viên quản lý chất lượng Với Mức Lương Thỏa thuận
- Kiểm soát đầu , giữa cuối của quá trình sản xuất
- Patrol line
- Audit ESD/EOS; QPA, lập tài liệu audit khách hàng
- Kiểm soát các hạng mục CTQ bằng SPC
- Xử lý vấn đề bất thường , sản phẩm không phù hợp trên line
- Kiểm soát , lập tiêu chuẩn , check sheet cho new model
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp chuyên ngành điện, điện tử
- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương
- Có trách nhiệm trong công việc
- Ưu tiên có kinh nghiệm và hiểu biết công đoạn SMT
- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương
- Có trách nhiệm trong công việc
- Ưu tiên có kinh nghiệm và hiểu biết công đoạn SMT
Tại Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương thỏa thuận theo năng lực
- Có xe đưa đón HN-BN
- Tham gia các hoạt động ngoại khóa của công ty
- Được khám sức khỏe định kỳ 1 năm 2 lần.
- Có xe đưa đón HN-BN
- Tham gia các hoạt động ngoại khóa của công ty
- Được khám sức khỏe định kỳ 1 năm 2 lần.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH ITM Semiconductor Vietnam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI