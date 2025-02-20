Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Fujita Vietnam Co.,ltd làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Mô Tả Công Việc Nhân viên quản lý chất lượng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Lập các loại tiêu chuẩn phục vụ mục đích quản lý chất lượng sản phẩm.

- Phân tích nguyên nhân lỗi, đưa ra đối sách khắc phục phòng ngừa, lập báo cáo ban giám đốc

- Lập kế hoạch và triển khai các hoạt động chất lượng phát triển sản phẩm mới.

- Đối ứng khách hàng về các vấn đề liên quan đến chất lượng.

- Cải tiến chất lượng sản phẩm nhằm giảm tỷ lệ hư hỏng của sản phẩm và tăng hiệu quả sử dụng vật tư, máy móc, nhân lực

- Hiệu chuẩn các thiết bị đo của nhà máy

01 nhân viên Phụ trách công đoạn xử lý nhiệt yêu cầu:

- Có kiến thức về VẬT LIỆU ( cấu trúc tế vi , giản đồ Sắt-Carbon.. ) – Ưu tiên đại học chuyên ngành VÂT LIỆU – XỬ LÝ NHIỆT

- Có hiểu biết về các dạng nhiệt luyện ( Tôi cao tần, thấm carbon, tôi cải thiện..)

01 nhân viên phụ trách công việc chất lượng chung ngoài sản xuất.

Yêu cầu chung:

- Giới tính: Nam

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên

