Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Fujita Vietnam Co.,ltd làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Fujita Vietnam Co.,ltd
Ngày đăng tuyển: 20/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/02/2025
Fujita Vietnam Co.,ltd

Nhân viên quản lý chất lượng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên quản lý chất lượng Tại Fujita Vietnam Co.,ltd

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh: Số 9, đường 7, KCN VSIP Bắc Ninh, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh., Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên quản lý chất lượng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Lập các loại tiêu chuẩn phục vụ mục đích quản lý chất lượng sản phẩm.
- Phân tích nguyên nhân lỗi, đưa ra đối sách khắc phục phòng ngừa, lập báo cáo ban giám đốc
- Lập kế hoạch và triển khai các hoạt động chất lượng phát triển sản phẩm mới.
- Đối ứng khách hàng về các vấn đề liên quan đến chất lượng.
- Cải tiến chất lượng sản phẩm nhằm giảm tỷ lệ hư hỏng của sản phẩm và tăng hiệu quả sử dụng vật tư, máy móc, nhân lực
- Hiệu chuẩn các thiết bị đo của nhà máy

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

01 nhân viên Phụ trách công đoạn xử lý nhiệt yêu cầu:
- Có kiến thức về VẬT LIỆU ( cấu trúc tế vi , giản đồ Sắt-Carbon.. ) – Ưu tiên đại học chuyên ngành VÂT LIỆU – XỬ LÝ NHIỆT
- Có hiểu biết về các dạng nhiệt luyện ( Tôi cao tần, thấm carbon, tôi cải thiện..)
01 nhân viên phụ trách công việc chất lượng chung ngoài sản xuất.
Yêu cầu chung:
- Giới tính: Nam
- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên

Tại Fujita Vietnam Co.,ltd Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Fujita Vietnam Co.,ltd

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Fujita Vietnam Co.,ltd

Fujita Vietnam Co.,ltd

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: NO.9, STREET 7, VSIP BAC NINH, TU SON TOWN, BAC NINH PROVINCE

