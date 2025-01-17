Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY TNHH SANGSHIN VIETNAM ELECTRONICS làm việc tại Hải Dương thu nhập 9 - 13 Triệu

Mức lương 9 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Dương: Lô XN3 - 1C, KCN Đại An mở rộng, TT Cẩm Giàng, Cẩm Giàng, Thành phố Hải Dương

Xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm soát chất lượng và các thủ tục của Phòng quản lý chất lượng.

- Đảm bảo tất cả các nguyên vật liệu, bán thành phẩm và thành phẩm được lấy mẫu và gửi đến phòng thí nghiệm để kiểm tra theo kế hoạch kiểm soát chất lượng.

- Căn cứ vào báo cáo thử nghiệm từ phòng thí nghiệm, quyết định sự phù hợp / không phù hợp của từng lô nguyên liệu, bán thành phẩm và thành phẩm và yêu cầu khấc phục lỗi hỏng (nếu có).

- Thu thập và phân loại dữ liệu thống kê phân tích và đánh giá tình hình chất lượng của sản phẩm

- Kiểm tra và giải quyết các khiếu nại của khách hàng về chất lượng sản phẩm

- Thống kê và phân tích các yêu cầu bồi thường và giá trị sản phẩm lỗi và báo cáo lên Ban giám đốc

- Kiểm soát việc mua hàng, dịch vụ, xác minh và hiệu chuẩn của tất cả các thiết bị đo lường được sử dụng trong QA/QC.

- Tạo mối quan hệ, liên lạc với Tổ chức Tiêu chuẩn và Chất lượng về các vấn đề pháp lý về Chất lượng và cập nhật tiêu chuẩn.

- Kiểm soát ngân sách hàng năm của phòng QA/QC.

- Xây dựng kế hoạch tuyển dụng, đào tạo cho Phòng Quản lý chất lượng.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học trở lên

Có kinh nghiệm làm việc tại các công ty sản xuất linh kiện điện tử.

Ưu tiên có Tiếng Anh hoặc tiếng Hàn Quốc giao tiếp

Lương thưởng: Theo thỏa thuận

• Phụ cấp bữa trưa.

• Tham gia BHXH đầy đủ theo quy định của pháp luật ( mức đóng cao )

• Tham dự các khóa đào tạo nội bộ và khóa bồi dưỡng của ngành theo yêu cầu công việc

• Cử đi học, đào tạo trong nước và nước ngoài

• Nghỉ 12 ngày phép/ năm. Được thưởng các ngày lễ, tết theo quy định của Công ty

• Có cơ hội thăng tiến cao.

• Làm việc trong môi trường thân thiện, chuyên nghiệp và năng động .

