Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng HTX SỮA TƯƠI CHẤT LƯƠNG CAO VIFMILK I làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 11 Triệu

HTX SỮA TƯƠI CHẤT LƯƠNG CAO VIFMILK I
Ngày đăng tuyển: 06/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/01/2025
HTX SỮA TƯƠI CHẤT LƯƠNG CAO VIFMILK I

Nhân viên quản lý chất lượng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên quản lý chất lượng Tại HTX SỮA TƯƠI CHẤT LƯƠNG CAO VIFMILK I

Mức lương
Từ 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Khu công nghiệp cơ khí oto, Củ Chi, Huyện Củ Chi

Mô Tả Công Việc Nhân viên quản lý chất lượng Với Mức Lương Từ 11 Triệu

Với Mức Lương Từ 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ: tốt nghiệp đại học ngành có liên quan (ưu tiên ngành Công nghệ thực phẩm).

Tại HTX SỮA TƯƠI CHẤT LƯƠNG CAO VIFMILK I Thì Được Hưởng Những Gì

- Hưởng các chế độ theo đúng quy định pháp luật có liên quan.
Làm việc tại: HỢP TÁC XÃ SỮA TƯƠI CHẤT LƯỢNG CAO VIFMILK I - Địa chỉ: Lô F3.2, đường số 10, Khu công nghiệp Cơ khí Ô tô TP HCM, Xã Hoà Phú, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HTX SỮA TƯƠI CHẤT LƯƠNG CAO VIFMILK I

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

HTX SỮA TƯƠI CHẤT LƯƠNG CAO VIFMILK I

HTX SỮA TƯƠI CHẤT LƯƠNG CAO VIFMILK I

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lô F3.2 đường số 10, Khu công nghiệp Cơ khí Ô tô TP.HCM, xã Hòa Phú, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

