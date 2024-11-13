Tuyển Photographer/Video Editor Công Ty TNHH TM DV KD phụ tùng ô tô ANH KHÔI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 678 đường Trường Chinh, phường 15, Tân Bình

Mô Tả Công Việc

1. Quay – chụp:

• Phối hợp với team Media và Marketing quay dựng video cho các kênh truyền thông (tập trung chính kênh Tiktok, youtube,...)

• Đảm bảo chất lượng hình ảnh và âm thanh đạt tiêu chuẩn, phù hợp với hình ảnh thương hiệu sang trọng.

• Sử dụng các kỹ thuật quay phim và dựng phim sáng tạo để tạo ra nội dung hấp dẫn và độc đáo

• Chụp ảnh xe thi công, thành phẩm hoàn thiện làm tài nguyên

2. Hậu kỳ

• Chỉnh sửa video và ảnh, thêm hiệu ứng, âm thanh, phụ đề và các yếu tố khác để hoàn thiện sản phẩm.

• Đảm bảo sản phẩm cuối cùng đạt chất lượng cao và đáp ứng yêu cầu của bản lên ý tưởng.

• Bàn giao đúng số lượng, chất lượng

• Biết bảo quản, vệ sinh thiết bị quay chụp

3. Am hiểu nền tảng tiktok:

• Luật, chính sách, các từ cấm trên tiktok

• Luôn update chính sách mới

Yêu Cầu Công Việc

• Độ tuổi: Dưới 28

• Biết sử dụng cơ bản máy ảnh, đèn, flash, gimbal

• Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành liên quan

• Quay chụp sản phẩm hoàn thiện theo yêu cầu của cấp trên

• Siêng năng chăm chỉ, không ngại khó, chủ động và có tinh thần trách nhiệm cao

• Ham học hỏi và không ngừng cập nhật các xu hướng mới trong lĩnh vực media.

• Nâng cao tay nghề, chất lượng sản phẩm - Dựng, Đường dây hình ảnh - Làm việc với đội ngũ Marketing để nâng cao góc nhìn tổng thể

Phúc Lợi

• Thưởng KPI: thưởng theo chỉ tiêu hoàn thành công việc

• Phúc lợi

• Trang thiết bị đời mới - Máy ảnh, Gimbal, Desktop dựng, đèn, flash...

• Chế độ bảo hiểm

• Chế độ thưởng lễ, thưởng tết.

• Phép năm

Cách Thức Ứng Tuyển

