Tuyển Photographer/Video Editor Công Ty TNHH TM DV KD phụ tùng ô tô ANH KHÔI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Photographer/Video Editor Tại Công Ty TNHH TM DV KD phụ tùng ô tô ANH KHÔI
- Hồ Chí Minh: 678 đường Trường Chinh, phường 15, Tân Bình
Mô Tả Công Việc Photographer/Video Editor Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
1. Quay – chụp:
• Phối hợp với team Media và Marketing quay dựng video cho các kênh truyền thông (tập trung chính kênh Tiktok, youtube,...)
• Đảm bảo chất lượng hình ảnh và âm thanh đạt tiêu chuẩn, phù hợp với hình ảnh thương hiệu sang trọng.
• Sử dụng các kỹ thuật quay phim và dựng phim sáng tạo để tạo ra nội dung hấp dẫn và độc đáo
• Chụp ảnh xe thi công, thành phẩm hoàn thiện làm tài nguyên
2. Hậu kỳ
• Chỉnh sửa video và ảnh, thêm hiệu ứng, âm thanh, phụ đề và các yếu tố khác để hoàn thiện sản phẩm.
• Đảm bảo sản phẩm cuối cùng đạt chất lượng cao và đáp ứng yêu cầu của bản lên ý tưởng.
• Bàn giao đúng số lượng, chất lượng
• Biết bảo quản, vệ sinh thiết bị quay chụp
3. Am hiểu nền tảng tiktok:
• Luật, chính sách, các từ cấm trên tiktok
• Luôn update chính sách mới
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Biết sử dụng cơ bản máy ảnh, đèn, flash, gimbal
• Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành liên quan
• Quay chụp sản phẩm hoàn thiện theo yêu cầu của cấp trên
• Siêng năng chăm chỉ, không ngại khó, chủ động và có tinh thần trách nhiệm cao
• Ham học hỏi và không ngừng cập nhật các xu hướng mới trong lĩnh vực media.
• Nâng cao tay nghề, chất lượng sản phẩm - Dựng, Đường dây hình ảnh - Làm việc với đội ngũ Marketing để nâng cao góc nhìn tổng thể
Tại Công Ty TNHH TM DV KD phụ tùng ô tô ANH KHÔI Thì Được Hưởng Những Gì
• Phúc lợi
• Trang thiết bị đời mới - Máy ảnh, Gimbal, Desktop dựng, đèn, flash...
• Chế độ bảo hiểm
• Chế độ thưởng lễ, thưởng tết.
• Phép năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH TM DV KD phụ tùng ô tô ANH KHÔI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI