Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Công ty cổ phần Trang trại Tomita Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Tại Công ty cổ phần Trang trại Tomita Việt Nam
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: N8A6 Nguyễn Thị Thập, Nhân Chính, Thanh Xuân, Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc
Cập nhật doanh số hàng ngày trên hệ thống
Quản lý, điều phối các đơn bán buôn cho trường học (đơn vị kết hợp lâu năm của siêu thị) và đối soát công nợ
Xử lý hàng cận date của kho và hàng tặng NCC ra mart
Kiểm soát, đôn đốc các cửa hàng thực hiện các phiếu xuất nhập nội bộ
Điều chuyển hàng hóa giữa các cửa hàng
Cập nhật kết quả KPI của bộ phận kinh doanh và cửa hàng.
Ngoài ra một số việc theo yêu cầu của Quản lý
Yêu Cầu Công Việc
Độ tuổi 22-38 tuổi
Quyền Lợi
Thu nhập 8M-10M/tháng
Cách Thức Ứng Tuyển
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
