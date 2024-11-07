Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Công ty cổ phần Trang trại Tomita Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: N8A6 Nguyễn Thị Thập, Nhân Chính, Thanh Xuân, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Cập nhật doanh số hàng ngày trên hệ thống

Quản lý, điều phối các đơn bán buôn cho trường học (đơn vị kết hợp lâu năm của siêu thị) và đối soát công nợ

Xử lý hàng cận date của kho và hàng tặng NCC ra mart

Kiểm soát, đôn đốc các cửa hàng thực hiện các phiếu xuất nhập nội bộ

Điều chuyển hàng hóa giữa các cửa hàng

Cập nhật kết quả KPI của bộ phận kinh doanh và cửa hàng.

Ngoài ra một số việc theo yêu cầu của Quản lý

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi 22-38 tuổi

Có từ 1 năm kinh nghiệm làm vị trí sale admin

Ưu tiên ứng viên đã làm mảng dịch vụ, bán lẻ, siêu thị,...

Tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng ngành Kinh tế, Kế toán...

Sử dụng tốt tin học văn phòng, đã sửa dụng các phần mềm bán hàng

Trung thực, cần mẫn, chịu khó, nhanh nhẹn, có trách nhiệm cao đối với công việc.

Tại Công ty cổ phần Trang trại Tomita Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 8M-10M/tháng

Tham gia đầy đủ các chế độ theo quy định nhà nước

Thưởng doanh số, lễ tết, sinh nhật, hiếu hỷ...

Du lịch hằng năm

Chế độ bồi dưỡng đào tạo phát triển nhân viên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Trang trại Tomita Việt Nam

