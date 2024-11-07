Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Công ty cổ phần Trang trại Tomita Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Công ty cổ phần Trang trại Tomita Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 04/12/2024
Công ty cổ phần Trang trại Tomita Việt Nam

Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Tại Công ty cổ phần Trang trại Tomita Việt Nam

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: N8A6 Nguyễn Thị Thập, Nhân Chính, Thanh Xuân, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Cập nhật doanh số hàng ngày trên hệ thống
Quản lý, điều phối các đơn bán buôn cho trường học (đơn vị kết hợp lâu năm của siêu thị) và đối soát công nợ
Xử lý hàng cận date của kho và hàng tặng NCC ra mart
Kiểm soát, đôn đốc các cửa hàng thực hiện các phiếu xuất nhập nội bộ
Điều chuyển hàng hóa giữa các cửa hàng
Cập nhật kết quả KPI của bộ phận kinh doanh và cửa hàng.
Ngoài ra một số việc theo yêu cầu của Quản lý

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi 22-38 tuổi
Có từ 1 năm kinh nghiệm làm vị trí sale admin
Ưu tiên ứng viên đã làm mảng dịch vụ, bán lẻ, siêu thị,...
Tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng ngành Kinh tế, Kế toán...
Sử dụng tốt tin học văn phòng, đã sửa dụng các phần mềm bán hàng
Trung thực, cần mẫn, chịu khó, nhanh nhẹn, có trách nhiệm cao đối với công việc.

Tại Công ty cổ phần Trang trại Tomita Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 8M-10M/tháng
Tham gia đầy đủ các chế độ theo quy định nhà nước
Thưởng doanh số, lễ tết, sinh nhật, hiếu hỷ...
Du lịch hằng năm
Chế độ bồi dưỡng đào tạo phát triển nhân viên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Trang trại Tomita Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Trang trại Tomita Việt Nam

Công ty cổ phần Trang trại Tomita Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Phòng HCNS, tầng 1, 87 Khúc Thừa Dụ, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

