Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa HỘ KINH DOANH VIỆN PHUN XĂM THẨM MỸ M.Ò.I BEAUTY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 112 Nguyễn Hy Quang, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Tư vấn thẩm mỹ/Spa Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Quản lý tất cả các kênh tương tác với khách hàng, trong đó nhiệm vụ chính là trực Fanpage

Trực tiếp tư vấn về dịch vụ phun xăm thẩm mỹ và chốt sale qua 2 nền tảng: Pancake và Telesales

Chủ động tối ưu kịch bản tư vấn online, kịch bản xin SĐT để đảm bảo tối ưu tỷ lệ xin SĐT/tin nhắn

Xếp lịch cho khách hàng tới trải nghiệm dịch vụ

Giải đáp các thắc mắc và phản hồi của khách hàng trong quá trình tư vấn trước, trong và sau bán

Chủ động báo cáo công việc theo Tuần/Tháng với quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ: 24 - 30

Ít nhất 2 năm kinh nghiệm Sale online, sử dụng thành thạo Pancake

Khả năng đánh máy, sử dụng bàn phím nhanh

Không nói ngọng hay nặng giọng địa phương

Nhóm tính cách: hướng ngoại, năng động

Có laptop cá nhân để làm việc

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sale mảng dịch vụ thẩm mỹ

Tại HỘ KINH DOANH VIỆN PHUN XĂM THẨM MỸ M.Ò.I BEAUTY Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 5.000.000 VNĐ + Thưởng doanh thu cao + Phụ cấp ăn trưa

Thu nhập: 15.000.000 VNĐ - 30.000.000 VNĐ (tuỳ vào năng lực)

Được chiết khấu đặc biệt khi sử dụng dịch vụ làm đẹp tại MÒI Beauty

Môi trường làm việc gen Z trẻ trung, thân thiện và năng động, sáng tạo.

Được tham gia tổ chức sinh nhật, du lịch hàng năm.

Hưởng các chế độ, phúc lợi theo quy định của Công ty.

Nếu bạn cũng là một tín đồ yêu thích làm đẹp, hãy đồng hành cùng MÒI và cùng toả sáng nhé.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH VIỆN PHUN XĂM THẨM MỸ M.Ò.I BEAUTY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin