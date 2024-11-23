Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa HỘ KINH DOANH VIỆN PHUN XĂM THẨM MỸ M.Ò.I BEAUTY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn thẩm mỹ/Spa Tại HỘ KINH DOANH VIỆN PHUN XĂM THẨM MỸ M.Ò.I BEAUTY
- Hà Nội: 112 Nguyễn Hy Quang, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Tư vấn thẩm mỹ/Spa Với Mức Lương 15 - 30 Triệu
Quản lý tất cả các kênh tương tác với khách hàng, trong đó nhiệm vụ chính là trực Fanpage
Trực tiếp tư vấn về dịch vụ phun xăm thẩm mỹ và chốt sale qua 2 nền tảng: Pancake và Telesales
Chủ động tối ưu kịch bản tư vấn online, kịch bản xin SĐT để đảm bảo tối ưu tỷ lệ xin SĐT/tin nhắn
Xếp lịch cho khách hàng tới trải nghiệm dịch vụ
Giải đáp các thắc mắc và phản hồi của khách hàng trong quá trình tư vấn trước, trong và sau bán
Chủ động báo cáo công việc theo Tuần/Tháng với quản lý trực tiếp.
Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ít nhất 2 năm kinh nghiệm Sale online, sử dụng thành thạo Pancake
Khả năng đánh máy, sử dụng bàn phím nhanh
Không nói ngọng hay nặng giọng địa phương
Nhóm tính cách: hướng ngoại, năng động
Có laptop cá nhân để làm việc
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sale mảng dịch vụ thẩm mỹ
Tại HỘ KINH DOANH VIỆN PHUN XĂM THẨM MỸ M.Ò.I BEAUTY Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 15.000.000 VNĐ - 30.000.000 VNĐ (tuỳ vào năng lực)
Được chiết khấu đặc biệt khi sử dụng dịch vụ làm đẹp tại MÒI Beauty
Môi trường làm việc gen Z trẻ trung, thân thiện và năng động, sáng tạo.
Được tham gia tổ chức sinh nhật, du lịch hàng năm.
Hưởng các chế độ, phúc lợi theo quy định của Công ty.
Nếu bạn cũng là một tín đồ yêu thích làm đẹp, hãy đồng hành cùng MÒI và cùng toả sáng nhé.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH VIỆN PHUN XĂM THẨM MỸ M.Ò.I BEAUTY
