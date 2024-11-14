Tuyển Trực page CÔNG TY TNHH QUÂN UY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 198/7A Đường Hoàng Văn Thụ, P9, Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Trực page Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Tư vấn và bán sản phẩm dịch vụ mẹ và bé thông qua những chương trình quảng cáo bán sản phẩm trên các trang mạng xã hội như facebook, tiktok, zalo, .... hay các trang thương mại điện tử shopee, lazada, tiki, website...

Thực hiện chăm sóc khách hàng, xử lý khiếu nại, kết nối khách hàng với các bộ phận có liên quan, lên chính sách giữ chân khách hàng, phát triển doanh số bán.

Đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu doanh thu cá nhân.

Nghiên cứu thị trường, cập nhật các xu hướng mới và phối hợp liên phòng ban để đề xuất phương án cải tiến phù hợp

Thực hiện việc xây dựng các kênh bán hàng qua kênh mạng xã hội.

Một số công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ: tuổi từ 20 – 35.

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học các ngành liên quan.

Kinh nghiệm ít nhất từ 1 năm trở lên ở lĩnh vực bán hàng sàn thương mại điện tử, telesale, chăm sóc KH, ưu tiên ngành hàng Mẹ & Bé.

Sử dụng tốt vi tính văn phòng và các phần mềm liên quan.

Nhạy bén và nắm bắt được nhu cầu khách hàng.

Kiến thức về sản phẩm, hiểu biết thị trường.

Kỹ năng giao tiếp tốt bằng lời nói và văn bản.

Kỹ năng giải quyết vấn đề, lắng nghe và giao tiếp, thuyết phục tốt.

Khéo léo, tinh tế trong tương tác, xây dựng mối quan hệ, kiên nhẫn và bình tĩnh.

Kỹ năng tổ chức, sắp xếp công việc và quản lý thời gian.

Tháng nghỉ 3 ngày + 1 ngày phép năm.

Tại CÔNG TY TNHH QUÂN UY Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 8-15 triệu ( thỏa thuận theo năng lực)

Làm việc trong môi trường trẻ và năng động, đồng nghiệp thân thiện.

Chính sách mua hàng ưu đãi mua hàng nội bộ cho nhân viên

Nhiều phúc lợi công ty hấp dẫn, nghỉ phép năm

Tham gia các khóa học nâng cao nghiệp vụ

Thưởng tháng, năm hấp dẫn theo mục tiêu tình hình kinh doanh công ty.

Công ty đang mở rộng - phát triển nhanh, nhiều cơ hội thăng tiến - phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH QUÂN UY

