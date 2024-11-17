Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HALOBAY làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 30 Triệu

Mức lương 7 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Sales Tour/Kinh doanh du lịch Với Mức Lương 7 - 30 Triệu

Thực hiện công việc theo sự phân công của trưởng phòng kinh doanh

Phối hợp với đội Marketing để thu thập, cập nhật và sử dụng thông tin khách hàng hiệu quả

Trực và tư vấn khách hàng qua các kênh giao tiếp với khách hàng như: hotline, chatbot, facebook,zalo,email...

Trực online ngoài giờ hành chính (tại nhà) theo lịch phân công của người quản lý

Tham gia chào bán các sản phẩm của công ty trong các hội nhóm du lịch, lữ hành mạng xã hội (facebook, zalo,...)

Nắm rõ nghiệp vụ, sản phẩm, quy trình làm việc để giải đáp, tư vấn, chăm sóc khách hàng nhằm chốt đơn và giữ khách hàng tiềm năng

Chăm sóc, hỗ trợ khách hàng trong và sau khi khách hàng sử dụng dịch vụ. Thay mặt công ty chăm sóc, tạo mối quan hệ tốt với khách hàng

Cập nhật các chương trình mới, giá cả, chính sách khuyến mại của liên minh, đại lý... để tư vấn cho khách hàng.

Có khả năng xây dựng sản phẩm combo theo nhu cầu phát sinh của khách hàng (phòng khách sạn, vé máy bay, xe di chuyển, nhà hàng, du

thuyền....)

Các công việc khác theo yêu cầu người quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 7 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đã có kinh nghiệm làm trong lĩnh vực du lịch là một lợi thế

Đã có kinh nghiệm làm online là một lợi thế

Có kinh nghiệm điều hành tour là một lợi thế

Có kinh nghiệm về vé máy bay là lợi thế

Có khả năng bố trí thời gian trực online ngoài giờ hành chính (tại nhà) theo lịch phân công của người quản lý

Không bị ngọng, giọng nói dễ nghe

Kỹ năng bán hàng, giao tiếp và thương lượng tốt.- Kiên nhẫn và khả năng xử lý khi bị từ chối.

Trình bày thông tin sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng tiềm năng.

Tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành du lịch trở lên.

Cầu thị, biết lắng nghe và học hỏi

Trung thực, chính trực, tử tế là điều kiện để bạn có thể hòa nhập với chúng tôi

Tại CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HALOBAY Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cơ bản CỐ ĐỊNH : 7 - 10 triệu/ tháng (tùy kinh nghiệm).

Mức lương cơ bản CỐ ĐỊNH

Lương doanh số : Tính theo mức vượt doanh số tương đương 7 đến 20tr/ tháng

Thưởng nóng, Thưởng năng suất trong quá trình làm việc

Phụ cấp trực ca : 120.000/ ca

Phụ cấp ăn trưa: 35k/bữa

Đóng BHXH theo quy định.

BH sức khỏe PVI cho nhân viên có đóng góp cho công ty

Nghỉ lễ, tết theo lịch Nhà nước.

Chế độ đãi ngộ xứng đáng với năng lực chuyên môn và hiệu quả công việc.

Làm việc trong một môi trường ổn định, chuyên nghiệp, thân thiện, cơ hội được làm quen với công việc thực tế; được đào tạo các kỹ năng mềm khác.

Được cử đi đào tạo, hoặc học các kỹ năng bán hàng, giao tiếp hiệu quả, nâng cao nghiệp vụ

Du lịch, nghỉ dưỡng hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HALOBAY

