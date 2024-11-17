Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HALOBAY làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 30 Triệu

Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HALOBAY làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 30 Triệu

CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HALOBAY
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/01/2025
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HALOBAY

Sales Tour/Kinh doanh du lịch

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Tour/Kinh doanh du lịch Tại CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HALOBAY

Mức lương
7 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Sales Tour/Kinh doanh du lịch Với Mức Lương 7 - 30 Triệu

Thực hiện công việc theo sự phân công của trưởng phòng kinh doanh
Phối hợp với đội Marketing để thu thập, cập nhật và sử dụng thông tin khách hàng hiệu quả
Trực và tư vấn khách hàng qua các kênh giao tiếp với khách hàng như: hotline, chatbot, facebook,zalo,email...
Trực online ngoài giờ hành chính (tại nhà) theo lịch phân công của người quản lý
Tham gia chào bán các sản phẩm của công ty trong các hội nhóm du lịch, lữ hành mạng xã hội (facebook, zalo,...)
Nắm rõ nghiệp vụ, sản phẩm, quy trình làm việc để giải đáp, tư vấn, chăm sóc khách hàng nhằm chốt đơn và giữ khách hàng tiềm năng
Chăm sóc, hỗ trợ khách hàng trong và sau khi khách hàng sử dụng dịch vụ. Thay mặt công ty chăm sóc, tạo mối quan hệ tốt với khách hàng
Cập nhật các chương trình mới, giá cả, chính sách khuyến mại của liên minh, đại lý... để tư vấn cho khách hàng.
Có khả năng xây dựng sản phẩm combo theo nhu cầu phát sinh của khách hàng (phòng khách sạn, vé máy bay, xe di chuyển, nhà hàng, du
thuyền....)
Các công việc khác theo yêu cầu người quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 7 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đã có kinh nghiệm làm trong lĩnh vực du lịch là một lợi thế
Đã có kinh nghiệm làm online là một lợi thế
Có kinh nghiệm điều hành tour là một lợi thế
Có kinh nghiệm về vé máy bay là lợi thế
Có khả năng bố trí thời gian trực online ngoài giờ hành chính (tại nhà) theo lịch phân công của người quản lý
Không bị ngọng, giọng nói dễ nghe
Kỹ năng bán hàng, giao tiếp và thương lượng tốt.- Kiên nhẫn và khả năng xử lý khi bị từ chối.
Trình bày thông tin sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng tiềm năng.
Tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành du lịch trở lên.
Cầu thị, biết lắng nghe và học hỏi
Trung thực, chính trực, tử tế là điều kiện để bạn có thể hòa nhập với chúng tôi

Tại CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HALOBAY Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cơ bản CỐ ĐỊNH : 7 - 10 triệu/ tháng (tùy kinh nghiệm).
Mức lương cơ bản CỐ ĐỊNH
Lương doanh số : Tính theo mức vượt doanh số tương đương 7 đến 20tr/ tháng
Thưởng nóng, Thưởng năng suất trong quá trình làm việc
Phụ cấp trực ca : 120.000/ ca
Phụ cấp ăn trưa: 35k/bữa
Đóng BHXH theo quy định.
BH sức khỏe PVI cho nhân viên có đóng góp cho công ty
Nghỉ lễ, tết theo lịch Nhà nước.
Chế độ đãi ngộ xứng đáng với năng lực chuyên môn và hiệu quả công việc.
Làm việc trong một môi trường ổn định, chuyên nghiệp, thân thiện, cơ hội được làm quen với công việc thực tế; được đào tạo các kỹ năng mềm khác.
Được cử đi đào tạo, hoặc học các kỹ năng bán hàng, giao tiếp hiệu quả, nâng cao nghiệp vụ
Du lịch, nghỉ dưỡng hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HALOBAY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HALOBAY

CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HALOBAY

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, tòa nhà Times Tower, số 35 Lê Văn Lương , Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân

