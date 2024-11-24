Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ NGUYÊN KHOA làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà nhà Sông Đà 6, Khu đô thị Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Sales Tour/Kinh doanh du lịch Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Tìm kiếm và phân tích thị trường

Xây dựng và duy trì mối quan hệ khách hàng

Tư vấn và giới thiệu sản phẩm/dịch vụ.

Xây dựng và thực hiện kế hoạch bán hàng.

Đàm phán và quản lý hợp đồng.

Theo dõi doanh số và báo cáo.

Thực hiện những yêu cầu của Ban Giám Đốc trong phạm vi công việc.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng.

Kỹ năng giao tiếp tốt và kỹ năng thuyết phục khách hàng.

Năng động, có tinh thần trách nhiệm cao và có khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm.

Kỹ năng quản lý thời gian tốt, có khả năng làm việc với áp lực cao.

Có khả năng sử dụng vi tính văn phòng và các công cụ hỗ trợ trong công tác bán hàng.

Không yêu cầu kinh nghiệm

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ NGUYÊN KHOA Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật; các chế độ thăm hỏi sức khỏe cho bản thân và gia đình theo chính sách đãi ngộ của công ty;

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và thân thiện, có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp...;

Các khoản phụ cấp khác như: Đi lại, ăn trưa, điện thoại, lương tháng 13, thưởng lễ tết, v.vv..;

Cơ hội phát triển sự nghiệp trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ NGUYÊN KHOA

