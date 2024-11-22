Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HOME TREND làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HOME TREND
Ngày đăng tuyển: 22/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HOME TREND

Sales Tour/Kinh doanh du lịch

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Tour/Kinh doanh du lịch Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HOME TREND

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Sales Tour/Kinh doanh du lịch Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Giám sát công việc, chịu trách nhiệm về các hoạt động kinh doanh team phụ trách.
Chủ động đưa ra các kế hoạch tuần, tháng, quý nhằm thúc đẩy doanh số bán vé.
Thực hiện các công việc khác từ Ban lãnh đạo.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nữ
Độ tuổi: sinh năm 1999 – 1996
Trình độ: Cao đẳng, Đại học trở lên
Kinh nghiệm: Từ 1 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí leader trở lên, Quản lý Sale từ 5 người trở lên về telesale, tư vấn khách hàng qua điện thoại.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HOME TREND Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 13.000.000đ - 15.000.000đ + hoa hồng doanh số (2 - 10.000.000đ) + thưởng kết quả
Lương cứng
Thử việc 1 tháng: 85% lương cơ bản
Thử việc 1 tháng
Xét tăng lương: 6 tháng/lần hoặc khi có kết quả tốt
Xét tăng lương:
Thưởng doanh số: theo tháng/quý/năm dành cho nhân viên đạt yêu cầu
Thưởng doanh số:
Chế độ thưởng tháng lương thứ 13, đóng BHXH-BHYT, 12 ngày phép 1 năm và các chế độ khác theo quy định Công ty.
Du lịch, team building, liên hoan, tất niên... hàng năm; thăm hỏi ốm đau, thai sản, hiếu, hỉ...
Môi trường làm việc nhiều người trẻ, năng động, vui vẻ, được tạo điều kiện để phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HOME TREND

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HOME TREND

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HOME TREND

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 197 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội.

