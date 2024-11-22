Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HOME TREND làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Tour/Kinh doanh du lịch Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HOME TREND
Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Sales Tour/Kinh doanh du lịch Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
Giám sát công việc, chịu trách nhiệm về các hoạt động kinh doanh team phụ trách.
Chủ động đưa ra các kế hoạch tuần, tháng, quý nhằm thúc đẩy doanh số bán vé.
Thực hiện các công việc khác từ Ban lãnh đạo.
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giới tính: Nữ
Độ tuổi: sinh năm 1999 – 1996
Trình độ: Cao đẳng, Đại học trở lên
Kinh nghiệm: Từ 1 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí leader trở lên, Quản lý Sale từ 5 người trở lên về telesale, tư vấn khách hàng qua điện thoại.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HOME TREND Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 13.000.000đ - 15.000.000đ + hoa hồng doanh số (2 - 10.000.000đ) + thưởng kết quả
Thử việc 1 tháng: 85% lương cơ bản
Xét tăng lương: 6 tháng/lần hoặc khi có kết quả tốt
Thưởng doanh số: theo tháng/quý/năm dành cho nhân viên đạt yêu cầu
Chế độ thưởng tháng lương thứ 13, đóng BHXH-BHYT, 12 ngày phép 1 năm và các chế độ khác theo quy định Công ty.
Du lịch, team building, liên hoan, tất niên... hàng năm; thăm hỏi ốm đau, thai sản, hiếu, hỉ...
Môi trường làm việc nhiều người trẻ, năng động, vui vẻ, được tạo điều kiện để phát triển bản thân.
Chế độ thưởng tháng lương thứ 13, đóng BHXH-BHYT, 12 ngày phép 1 năm và các chế độ khác theo quy định Công ty.
Du lịch, team building, liên hoan, tất niên... hàng năm; thăm hỏi ốm đau, thai sản, hiếu, hỉ...
Môi trường làm việc nhiều người trẻ, năng động, vui vẻ, được tạo điều kiện để phát triển bản thân.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HOME TREND
