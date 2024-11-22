Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HOME TREND làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Sales Tour/Kinh doanh du lịch Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Giám sát công việc, chịu trách nhiệm về các hoạt động kinh doanh team phụ trách.

Chủ động đưa ra các kế hoạch tuần, tháng, quý nhằm thúc đẩy doanh số bán vé.

Thực hiện các công việc khác từ Ban lãnh đạo.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nữ

Độ tuổi: sinh năm 1999 – 1996

Trình độ: Cao đẳng, Đại học trở lên

Kinh nghiệm: Từ 1 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí leader trở lên, Quản lý Sale từ 5 người trở lên về telesale, tư vấn khách hàng qua điện thoại.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HOME TREND Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 13.000.000đ - 15.000.000đ + hoa hồng doanh số (2 - 10.000.000đ) + thưởng kết quả

Thử việc 1 tháng: 85% lương cơ bản

Xét tăng lương: 6 tháng/lần hoặc khi có kết quả tốt

Thưởng doanh số: theo tháng/quý/năm dành cho nhân viên đạt yêu cầu

Chế độ thưởng tháng lương thứ 13, đóng BHXH-BHYT, 12 ngày phép 1 năm và các chế độ khác theo quy định Công ty.

Du lịch, team building, liên hoan, tất niên... hàng năm; thăm hỏi ốm đau, thai sản, hiếu, hỉ...

Môi trường làm việc nhiều người trẻ, năng động, vui vẻ, được tạo điều kiện để phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HOME TREND

