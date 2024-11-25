Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TVG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu

Mức lương 10 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: P301, Tầng 3, TTTM, CC Học viện Quốc Phòng, P.Xuân La, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Sales Tour/Kinh doanh du lịch Với Mức Lương 10 - 25 Triệu

Nghiên cứu và phát triển thị trường:

Tìm hiểu đặc điểm, nhu cầu và xu hướng của các thị trường mục tiêu, đặc biệt là các thị trường nước ngoài (Úc, Ấn Độ, v.v.).

Phân tích thị trường, đánh giá đối thủ cạnh tranh, từ đó đề xuất các chiến lược phát triển phù hợp.

Lập danh sách các đối tác tiềm năng (đại lý, công ty du lịch quốc tế)

Xây dựng và quản lý mối quan hệ:

Chủ động liên hệ, giới thiệu sản phẩm và đàm phán với đối tác để ký kết hợp đồng.

Thường xuyên cập nhật thông tin, duy trì mối quan hệ với đối tác hiện có.

Hỗ trợ đối tác trong việc triển khai bán tour, giải quyết các vấn đề phát sinh và đảm bảo sự hài lòng của đối tác.

Quản lý sản phẩm và tư vấn dịch vụ:

Nắm vững thông tin chi tiết về các tour du lịch của công ty (hành trình, giá cả, dịch vụ).

Tư vấn cho đối tác các gói tour phù hợp với nhóm khách hàng mục tiêu của họ.

Đề xuất các sản phẩm tùy chỉnh theo yêu cầu của đối tác để tăng tính cạnh tranh và đáp ứng nhu cầu khách hàng.

Báo cáo và đánh giá hiệu quả:

Theo dõi kết quả kinh doanh từ các thị trường phụ trách, phân tích số liệu và đánh giá hiệu quả từng chiến lược.

Báo cáo định kỳ cho quản lý về tiến độ công việc và tình hình hợp tác với đối tác.

Đề xuất các giải pháp cải tiến, kế hoạch phát triển mới nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Các công việc khác:

Hỗ trợ tổ chức các sự kiện, hội thảo hoặc gặp gỡ đối tác khi cần.

Cập nhật thông tin về xu hướng du lịch quốc tế và nhu cầu thị trường để cải thiện sản phẩm/dịch vụ.

Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ, chuyên ngành

• Tốt nghiệp: Đại học, Cao đẳng chuyên ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, du lịch, khách sạn, hàng không. Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm sale tour inbound

• Ngoại ngữ: tiếng Anh giao tiếp thành thạo. TOEIC 600 hoặc chứng chỉ TOEFL, IETLS tương đương.

• Tin học:

o Sử dụng thành thạo máy vi tính, đặc biệt các ứng dụng Word, Excel, Outlook, Internet..v.v.

• Kỹ năng mềm: Kỹ năng giao tiếp - Kỹ năng chăm sóc khách hàng.

Yêu cầu khác

• Chịu được áp lực công việc cao, đam mê công việc kinh doanh

• Nhanh nhẹn, hoạt bát, trung thực, có khả năng làm việc độc lập

• Có tố chất của người làm dịch vụ:

• Chu đáo, cẩn thận, kiên nhẫn trong công việc, có kỹ năng xử lý vấn đề phát sinh

• Ngoại hình ưa nhìn, sức khỏe tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TVG Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương cơ bản: 9.000.000đ – 15.000.000đ + Thưởng doanh thu.

• Thời gian làm việc Thứ 2 – Thứ 6, Thứ 7 thời gian làm việc linh động

• Mức lương : Thỏa thuận + thưởng doanh số theo chính sách công ty

• Được đào tạo kỹ năng, nghiệp vụ phục vụ công việc

• Các chế độ nghỉ lễ, nghỉ phép theo quy định của nhà nước

• Được tham gia đóng: BHYT, BHXH, BHTN.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TVG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin