Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUỐC TẾ TOÀN CẦU CỘNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUỐC TẾ TOÀN CẦU CỘNG
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUỐC TẾ TOÀN CẦU CỘNG

Sales Tour/Kinh doanh du lịch

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Tour/Kinh doanh du lịch Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUỐC TẾ TOÀN CẦU CỘNG

Mức lương
7 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
6 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 78 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Sales Tour/Kinh doanh du lịch Với Mức Lương 7 - 20 Triệu

- Tìm kiếm và tạo các mối quan hệ để tìm kiếm đại lý, khách hàng là các Công ty Du lịch qua các kênh Sales, Marketing truyền thống và các nền tảng xã hội khác: Fb,zalo, Tiktok... để bán các sản phẩm tour du lịch Outbound Nhật Bản.
- Xây dựng chương trình du lịch, tính giá tour.
- Triển khai bán tour ghép, tour đoàn.
- Tư vấn khách hàng về các thủ tục visa, giao dịch, ký kết và thực hiện hợp đồng.
- Thực hiện các yêu cầu khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học, Cao đẳng chuyên ngành Du lịch
Nữ, từ 22- 40 tuổi;
Có kinh nghiệm thực tế ít nhất 1 năm trở lên vị trí Điều hành hoặc
Thành thạo tiếng Anh
Biết tiếng Nhật Bản là một lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUỐC TẾ TOÀN CẦU CỘNG Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động,
Tham gia các hoạt động tập thể cùng công ty, du lịch, sinh nhât....
Chế độ BHXH, BHYT theo luật hiện hành...
Mức lương cơ bản từ 6 triệu đến 20 triệu đồng/ tháng
Thu nhập không giới hạn theo khả năng
Được tham gia các chuyến khảo sát tuyến điểm trong nước và nước ngoài (Thái Lan, Nhật Bản, Trung Quốc, Châu Âu,...)
Nghỉ chiều thứ 7 và chủ nhật, các ngày lễ theo bộ luật lao động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUỐC TẾ TOÀN CẦU CỘNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUỐC TẾ TOÀN CẦU CỘNG

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUỐC TẾ TOÀN CẦU CỘNG

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 01 Bế Văn Đàn, Phường Chính Gián, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

