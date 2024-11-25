Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUỐC TẾ TOÀN CẦU CỘNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Tour/Kinh doanh du lịch Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUỐC TẾ TOÀN CẦU CỘNG
- Hà Nội: 78 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Sales Tour/Kinh doanh du lịch Với Mức Lương 7 - 20 Triệu
- Tìm kiếm và tạo các mối quan hệ để tìm kiếm đại lý, khách hàng là các Công ty Du lịch qua các kênh Sales, Marketing truyền thống và các nền tảng xã hội khác: Fb,zalo, Tiktok... để bán các sản phẩm tour du lịch Outbound Nhật Bản.
- Xây dựng chương trình du lịch, tính giá tour.
- Triển khai bán tour ghép, tour đoàn.
- Tư vấn khách hàng về các thủ tục visa, giao dịch, ký kết và thực hiện hợp đồng.
- Thực hiện các yêu cầu khác theo sự phân công của cấp trên.
Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nữ, từ 22- 40 tuổi;
Có kinh nghiệm thực tế ít nhất 1 năm trở lên vị trí Điều hành hoặc
Thành thạo tiếng Anh
Biết tiếng Nhật Bản là một lợi thế
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUỐC TẾ TOÀN CẦU CỘNG Thì Được Hưởng Những Gì
Tham gia các hoạt động tập thể cùng công ty, du lịch, sinh nhât....
Chế độ BHXH, BHYT theo luật hiện hành...
Mức lương cơ bản từ 6 triệu đến 20 triệu đồng/ tháng
Thu nhập không giới hạn theo khả năng
Được tham gia các chuyến khảo sát tuyến điểm trong nước và nước ngoài (Thái Lan, Nhật Bản, Trung Quốc, Châu Âu,...)
Nghỉ chiều thứ 7 và chủ nhật, các ngày lễ theo bộ luật lao động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUỐC TẾ TOÀN CẦU CỘNG
