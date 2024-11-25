Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUỐC TẾ TOÀN CẦU CỘNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu

Mức lương 7 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 6 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 78 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Sales Tour/Kinh doanh du lịch

- Tìm kiếm và tạo các mối quan hệ để tìm kiếm đại lý, khách hàng là các Công ty Du lịch qua các kênh Sales, Marketing truyền thống và các nền tảng xã hội khác: Fb,zalo, Tiktok... để bán các sản phẩm tour du lịch Outbound Nhật Bản.

- Xây dựng chương trình du lịch, tính giá tour.

- Triển khai bán tour ghép, tour đoàn.

- Tư vấn khách hàng về các thủ tục visa, giao dịch, ký kết và thực hiện hợp đồng.

- Thực hiện các yêu cầu khác theo sự phân công của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp đại học, Cao đẳng chuyên ngành Du lịch

Nữ, từ 22- 40 tuổi;

Có kinh nghiệm thực tế ít nhất 1 năm trở lên vị trí Điều hành hoặc

Thành thạo tiếng Anh

Biết tiếng Nhật Bản là một lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUỐC TẾ TOÀN CẦU CỘNG Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động,

Tham gia các hoạt động tập thể cùng công ty, du lịch, sinh nhât....

Chế độ BHXH, BHYT theo luật hiện hành...

Mức lương cơ bản từ 6 triệu đến 20 triệu đồng/ tháng

Thu nhập không giới hạn theo khả năng

Được tham gia các chuyến khảo sát tuyến điểm trong nước và nước ngoài (Thái Lan, Nhật Bản, Trung Quốc, Châu Âu,...)

Nghỉ chiều thứ 7 và chủ nhật, các ngày lễ theo bộ luật lao động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUỐC TẾ TOÀN CẦU CỘNG

