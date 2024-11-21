Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH GOASIADAYTRIP QUỐC TẾ làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 112/ Ngõ 80 Đường Nguỵ Như Kon Tum, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Sales Tour/Kinh doanh du lịch Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Xây dựng các chương trình tour cho khách inbound.

Nhận request và tư vấn khách hàng.

Chăm sóc khách hàng trong quá trình khách hàng đi tour.

KHÔNG ÁP CHỈ TIÊU

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu tiếng Anh giao tiếp trôi chảy.

Không yêu cầu kinh nghiệm (Được đào tạo nghiệp vụ du lịch và kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp)

Kỹ năng giao tiếp tốt, khéo ăn nói, hoạt ngôn, năng động, nhiệt tình trong công việc, đam mê du lịch.

Có kỹ năng xử lý tình huống và nhanh nhạy trong việc xử lý các vấn đề phát sinh.

Ưu tiên những ứng viên xác định làm việc lâu dài và theo đuổi ngành du lịch.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH GOASIADAYTRIP QUỐC TẾ Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: thoả thuận | tuỳ thuộc vào kinh nghiệm và năng lực (Cam kết thu nhập: 15 triệu– 30 triệu VNĐ/tháng).

Comission lên đến 15%;

Được đóng bảo hiểm y tế và xã hội.

Khám sức khoẻ định kỳ hàng năm trị giá 2 triệu.

Thưởng lễ tết, thưởng doanh thu, thưởng lương tháng 13.

Được tổ chức sinh nhật hàng năm.

Được đi du lịch 1 năm 2 lần trong và ngoài nước.

Được tham gia nhiều các hoạt động vui chơi giải trí, party hàng tháng tại công ty.

Môi trường làm việc trẻ, vui vẻ thoải mái.

Thời gian làm việc từ 8:00 - 17:00 từ thứ 2 đến thứ 6 và 2 thứ 7 trong 1 tháng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH GOASIADAYTRIP QUỐC TẾ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin