Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH GOASIADAYTRIP QUỐC TẾ làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Tour/Kinh doanh du lịch Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH GOASIADAYTRIP QUỐC TẾ
Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 112/ Ngõ 80 Đường Nguỵ Như Kon Tum, Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Sales Tour/Kinh doanh du lịch Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
Xây dựng các chương trình tour cho khách inbound.
Nhận request và tư vấn khách hàng.
Chăm sóc khách hàng trong quá trình khách hàng đi tour.
KHÔNG ÁP CHỈ TIÊU
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu tiếng Anh giao tiếp trôi chảy.
Không yêu cầu kinh nghiệm (Được đào tạo nghiệp vụ du lịch và kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp)
Kỹ năng giao tiếp tốt, khéo ăn nói, hoạt ngôn, năng động, nhiệt tình trong công việc, đam mê du lịch.
Có kỹ năng xử lý tình huống và nhanh nhạy trong việc xử lý các vấn đề phát sinh.
Ưu tiên những ứng viên xác định làm việc lâu dài và theo đuổi ngành du lịch.
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH GOASIADAYTRIP QUỐC TẾ Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: thoả thuận | tuỳ thuộc vào kinh nghiệm và năng lực (Cam kết thu nhập: 15 triệu– 30 triệu VNĐ/tháng).
Comission lên đến 15%;
Được đóng bảo hiểm y tế và xã hội.
Khám sức khoẻ định kỳ hàng năm trị giá 2 triệu.
Thưởng lễ tết, thưởng doanh thu, thưởng lương tháng 13.
Được tổ chức sinh nhật hàng năm.
Được đi du lịch 1 năm 2 lần trong và ngoài nước.
Được tham gia nhiều các hoạt động vui chơi giải trí, party hàng tháng tại công ty.
Môi trường làm việc trẻ, vui vẻ thoải mái.
Thời gian làm việc từ 8:00 - 17:00 từ thứ 2 đến thứ 6 và 2 thứ 7 trong 1 tháng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH GOASIADAYTRIP QUỐC TẾ
