Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN LỮ HÀNH VIETLUXTOUR TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 43A Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Sales Tour/Kinh doanh du lịch Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

- Thực hiện công việc tiếp thị tìm kiếm nguồn khách

- Thiết kế tour theo yêu cầu, tư vấn cho khách hàng

- Bán tour du lịch định kỳ hoặc đặc thù cho khách hàng theo yêu cầu.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có chuyên môn về du lịch hoặc có kỹ năng tiếp thị sản phẩm.

- Có kinh nghiệm trong ngành du lịch, từng bán sản phẩm du lịch hoặc đã công tác tại các Công ty du lịch khác là một lợi thế.

- Chịu áp lực doanh số theo quy định công ty.

- Nam /Nữ tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Du lịch lữ hành, Quản trị Kinh doanh;

- Ngoại hình dễ nhìn, năng động, chững chạc;

- Giao tiếp tốt, khéo léo; Có kinh nghiệm về tuyến điểm du lịch và nắm bắt được tâm lý du khách.

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN LỮ HÀNH VIETLUXTOUR TẠI HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

- Địa điểm làm việc : 43A Ngô Quyền - Quận Hoàn Kiếm – Hà Nội

- Thời gian làm việc : Từ thứ 2 đến hết thứ 6, nghỉ T7 và CN.

- Đảm bảo các chế độ theo quy định của Luật LĐ.

- Lương và thưởng trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN LỮ HÀNH VIETLUXTOUR TẠI HÀ NỘI

