Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN LỮ HÀNH VIETLUXTOUR TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Tour/Kinh doanh du lịch Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN LỮ HÀNH VIETLUXTOUR TẠI HÀ NỘI
Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 43A Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm
Mô Tả Công Việc Sales Tour/Kinh doanh du lịch Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
- Thực hiện công việc tiếp thị tìm kiếm nguồn khách
- Thiết kế tour theo yêu cầu, tư vấn cho khách hàng
- Bán tour du lịch định kỳ hoặc đặc thù cho khách hàng theo yêu cầu.
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có chuyên môn về du lịch hoặc có kỹ năng tiếp thị sản phẩm.
- Có kinh nghiệm trong ngành du lịch, từng bán sản phẩm du lịch hoặc đã công tác tại các Công ty du lịch khác là một lợi thế.
- Chịu áp lực doanh số theo quy định công ty.
- Nam /Nữ tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Du lịch lữ hành, Quản trị Kinh doanh;
- Ngoại hình dễ nhìn, năng động, chững chạc;
- Giao tiếp tốt, khéo léo; Có kinh nghiệm về tuyến điểm du lịch và nắm bắt được tâm lý du khách.
- Có kinh nghiệm trong ngành du lịch, từng bán sản phẩm du lịch hoặc đã công tác tại các Công ty du lịch khác là một lợi thế.
- Chịu áp lực doanh số theo quy định công ty.
- Nam /Nữ tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Du lịch lữ hành, Quản trị Kinh doanh;
- Ngoại hình dễ nhìn, năng động, chững chạc;
- Giao tiếp tốt, khéo léo; Có kinh nghiệm về tuyến điểm du lịch và nắm bắt được tâm lý du khách.
Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN LỮ HÀNH VIETLUXTOUR TẠI HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì
- Địa điểm làm việc : 43A Ngô Quyền - Quận Hoàn Kiếm – Hà Nội
- Thời gian làm việc : Từ thứ 2 đến hết thứ 6, nghỉ T7 và CN.
- Đảm bảo các chế độ theo quy định của Luật LĐ.
- Lương và thưởng trao đổi cụ thể khi phỏng vấn
- Thời gian làm việc : Từ thứ 2 đến hết thứ 6, nghỉ T7 và CN.
- Đảm bảo các chế độ theo quy định của Luật LĐ.
- Lương và thưởng trao đổi cụ thể khi phỏng vấn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN LỮ HÀNH VIETLUXTOUR TẠI HÀ NỘI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI