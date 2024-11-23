Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỆT CHUẨN VIGO làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Tour/Kinh doanh du lịch Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỆT CHUẨN VIGO
- Hà Nội: Số nhà 35/ ngõ 123 Võ Chí Công, Tây Hồ, Quận Tây Hồ
Mô Tả Công Việc Sales Tour/Kinh doanh du lịch Với Mức Lương 6 - 10 Triệu
Chủ động tìm kiếm phát triển khách hàng tiềm năng, xây dựng chương trình và báo giá tour.
Tư vấn bán combo, tour và các dịch vụ cung cấp: Tour ghép; Tour đoàn; Dịch vụ visa hộ chiếu; Dịch vụ đặt xe; Đặt phòng khách sạn; Visa hộ chiếu...
Kết hợp với bộ phận điều hành để thực hiện các dịch vụ đã cam kết với khách hàng
Liên kết với một số tổ chức, hội nghị khách hàng nhằm đẩy mạnh thương hiệu, dịch vụ của công ty
Tổng kết và báo cáo doanh số, phân tích hiệu quả trong tháng.
Sẵn sàng giải quyết các công việc phát sinh khác và thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng
Lập báo cáo công việc hàng tuần gửi quản lý trực tiếp
Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp CĐ/ĐH, ưu tiên chuyên ngành du lịch, dịch vụ hoặc các ngành liên quan
Có ít nhất từ 1 năm kinh nghiệm về Sale
Có laptop cá nhân
Có khả năng làm việc nhóm và độc lập, nhanh nhẹn, ham học hỏi
Có khả năng thuyết phục khách hàng và đàm phán với đối tác
Đam mê và hiểu biết về du lịch
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỆT CHUẨN VIGO Thì Được Hưởng Những Gì
Lương căn bản: từ 5.200.000 VND + theo năng lực
Hoa hồng bán hàng 1% - 1.5%/ Doanh thu
Tham gia BHXH đầy đủ theo quy định
Đào tạo hàng kỳ
Đánh giá tăng lương định kỳ 2 lần/năm
Thời gian: từ thứ 2 đến hết thứ 7 8h00 - 17h00 (nghỉ trưa 1 tiếng)
T2 – Thứ 7 hàng ngày
Công việc văn phòng, được đào tạo chuyên môn từ A-Z nếu chưa có kinh nghiệm du lịch
Môi trường làm việc đẹp, lãnh đạo tạo cơ hội phát triển tối đa các đam mê và kỹ năng bán hàng cho mỗi cá nhân
Văn hóa trẻ trung, đồng nghiệp cởi mở, chân thành, nhiệt huyết
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỆT CHUẨN VIGO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
