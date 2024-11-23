Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỆT CHUẨN VIGO làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 10 Triệu

Mức lương 6 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 6 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số nhà 35/ ngõ 123 Võ Chí Công, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Chủ động tìm kiếm phát triển khách hàng tiềm năng, xây dựng chương trình và báo giá tour.

Tư vấn bán combo, tour và các dịch vụ cung cấp: Tour ghép; Tour đoàn; Dịch vụ visa hộ chiếu; Dịch vụ đặt xe; Đặt phòng khách sạn; Visa hộ chiếu...

Kết hợp với bộ phận điều hành để thực hiện các dịch vụ đã cam kết với khách hàng

Liên kết với một số tổ chức, hội nghị khách hàng nhằm đẩy mạnh thương hiệu, dịch vụ của công ty

Tổng kết và báo cáo doanh số, phân tích hiệu quả trong tháng.

Sẵn sàng giải quyết các công việc phát sinh khác và thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng

Lập báo cáo công việc hàng tuần gửi quản lý trực tiếp

Giới tính: Nam/ Nữ, từ 25 – 35 tuổi, ngoại hình ưa nhìn

Tốt nghiệp CĐ/ĐH, ưu tiên chuyên ngành du lịch, dịch vụ hoặc các ngành liên quan

Có ít nhất từ 1 năm kinh nghiệm về Sale

Có laptop cá nhân

Có khả năng làm việc nhóm và độc lập, nhanh nhẹn, ham học hỏi

Có khả năng thuyết phục khách hàng và đàm phán với đối tác

Đam mê và hiểu biết về du lịch

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỆT CHUẨN VIGO Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh: theo kinh nghiệm chuyên môn, khả năng làm việc.

Lương căn bản: từ 5.200.000 VND + theo năng lực

Hoa hồng bán hàng 1% - 1.5%/ Doanh thu

Tham gia BHXH đầy đủ theo quy định

Đào tạo hàng kỳ

Đánh giá tăng lương định kỳ 2 lần/năm

Thời gian: từ thứ 2 đến hết thứ 7 8h00 - 17h00 (nghỉ trưa 1 tiếng)

T2 – Thứ 7 hàng ngày

Công việc văn phòng, được đào tạo chuyên môn từ A-Z nếu chưa có kinh nghiệm du lịch

Môi trường làm việc đẹp, lãnh đạo tạo cơ hội phát triển tối đa các đam mê và kỹ năng bán hàng cho mỗi cá nhân

Văn hóa trẻ trung, đồng nghiệp cởi mở, chân thành, nhiệt huyết

