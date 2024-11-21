Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch Công ty TNHH Du lịch và Dịch vụ Vietrend làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Tour/Kinh doanh du lịch Tại Công ty TNHH Du lịch và Dịch vụ Vietrend
- Hà Nội: KĐT Khai Sơn, Lý Sơn, Long Biên, Long Biên
Mô Tả Công Việc Sales Tour/Kinh doanh du lịch Với Mức Lương Thỏa thuận
Lập kế hoạch và triển khai đăng giới thiệu thông tin voucher khách sạn, combo du lịch, tour du lịch trong và ngoài nước.
Giới thiệu sản phẩm du lịch trên các kênh online của Công ty (website, app, facebook, zalo, tiktok, youtube...) tới khách hàng, đối tác tiềm năng.
Kiểm tra, đánh giá và phân tích tương tác của khách hàng.
Xây dựng nội dung, bổ sung đầy đủ danh sách các sản phẩm du lịch của Công ty liên tục, hàng ngày.
Hỗ trợ bộ phận điều hành, marketing trong việc bán hàng, quảng cáo sản phẩm...
Thực hành gọi điện khi khách hàng đặt dịch vụ trên các kênh online của Công ty và gặp gỡ khách hàng đến giao dịch chốt dịch vụ.
Hỗ trợ các bộ phận khác trong triển khai các chiến dịch truyền thông trên các kênh online
Hỗ trợ thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trung thực, kiêm trì, nhẫn nại, ham học hỏi, chịu khó
Có laptop cá nhận
Không yêu cầu kinh nghiệm. Sinh viên sẽ được hướng dẫn tận tình công việc từ các cấp Quản lý và các anh/ chị cùng phòng ban.
Tại Công ty TNHH Du lịch và Dịch vụ Vietrend Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo về quy trình hoạt đông, hệ thống Online Travel Agent (OTA)
Được cấp dấu cho các bạn thực tập sinh cần làm báo cáo/ khóa luận tốt nghiệp.
Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có cơ hội trở thành nhân viên chính thức.
Thời gian làm việc từ 8h30 – 17h30 (nghỉ thứ 7, chủ nhật)
Hưởng trợ cấp sau khi hoàn thành kỳ thực tập và trở thành nhân viên chính thức.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Du lịch và Dịch vụ Vietrend
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
