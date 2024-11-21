Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch Công ty TNHH Du lịch và Dịch vụ Vietrend làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: KĐT Khai Sơn, Lý Sơn, Long Biên, Long Biên

Mô Tả Công Việc Sales Tour/Kinh doanh du lịch Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập kế hoạch và triển khai đăng giới thiệu thông tin voucher khách sạn, combo du lịch, tour du lịch trong và ngoài nước.

Giới thiệu sản phẩm du lịch trên các kênh online của Công ty (website, app, facebook, zalo, tiktok, youtube...) tới khách hàng, đối tác tiềm năng.

Kiểm tra, đánh giá và phân tích tương tác của khách hàng.

Xây dựng nội dung, bổ sung đầy đủ danh sách các sản phẩm du lịch của Công ty liên tục, hàng ngày.

Hỗ trợ bộ phận điều hành, marketing trong việc bán hàng, quảng cáo sản phẩm...

Thực hành gọi điện khi khách hàng đặt dịch vụ trên các kênh online của Công ty và gặp gỡ khách hàng đến giao dịch chốt dịch vụ.

Hỗ trợ các bộ phận khác trong triển khai các chiến dịch truyền thông trên các kênh online

Hỗ trợ thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/ nữ là sinh viên CĐ – ĐH năm cuối chuyên ngành Marketing, Quản trị du lịch, lữ hành...

Trung thực, kiêm trì, nhẫn nại, ham học hỏi, chịu khó

Có laptop cá nhận

Không yêu cầu kinh nghiệm. Sinh viên sẽ được hướng dẫn tận tình công việc từ các cấp Quản lý và các anh/ chị cùng phòng ban.

Tại Công ty TNHH Du lịch và Dịch vụ Vietrend Thì Được Hưởng Những Gì

Được huấn luyện và đào tạo từ đội ngũ kinh doanh nhiều kinh nghiệm của Vietrend

Được đào tạo về quy trình hoạt đông, hệ thống Online Travel Agent (OTA)

Được cấp dấu cho các bạn thực tập sinh cần làm báo cáo/ khóa luận tốt nghiệp.

Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có cơ hội trở thành nhân viên chính thức.

Thời gian làm việc từ 8h30 – 17h30 (nghỉ thứ 7, chủ nhật)

Hưởng trợ cấp sau khi hoàn thành kỳ thực tập và trở thành nhân viên chính thức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Du lịch và Dịch vụ Vietrend

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.