Tuyển Nhân Viên Sản Xuất thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Bình Dương

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM Pro Company
- Bình Dương: KCN VSIP II, Thủ Dầu Một
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận
Đảm bảo việc sản xuất theo kế hoạch phân công hàng ngày của tổ trưởng theo đúng qui trình sản xuất và tiêu chuẩn chất lượng đã đăng ký.
Tham gia vận hành sản xuất theo hồ sơ lô và theo SOP.
Vận hành máy móc của các giai đoạn sản xuất.
Thực hiện theo đúng quy trình và yêu cầu trên hồ sơ lô.
Đảm bảo việc sản xuất theo kế hoạch phân công hàng ngày của tổ trưởng theo đúng qui trình sản xuất và tiêu chuẩn chất lượng đã đăng ký.
Tham gia vận hành sản xuất theo hồ sơ lô và theo SOP.
Vận hành máy móc của các giai đoạn sản xuất.
Thực hiện theo đúng quy trình và yêu cầu trên hồ sơ lô.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tuổi đời không quá 35;
- Ưu tiên có kinh nghiệm sản xuất;
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
– Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp.
– Lương cạnh tranh, chế độ đãi ngộ hấp dẫn.
– Được tham gia đầy đủ bảo hiểm theo qui định.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI