Tuyển Nhân Viên Sản Xuất thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Bình Dương

Đảm bảo việc sản xuất theo kế hoạch phân công hàng ngày của tổ trưởng theo đúng qui trình sản xuất và tiêu chuẩn chất lượng đã đăng ký. Tham gia vận hành sản xuất theo hồ sơ lô và theo SOP. Vận hành máy móc của các giai đoạn sản xuất. Thực hiện theo đúng quy trình và yêu cầu trên hồ sơ lô.

