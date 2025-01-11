Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VIỆT LUẬT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên SEO Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VIỆT LUẬT
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- V6
- A02 the Tera An Hưng,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên SEO Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Quản trị, đăng bài trên hệ thống các website của công ty
Phân tích và lập kế hoạch SEO từ khóa.
Đưa website lên top tìm kiếm trên các công cụ tìm kiếm (đặc biệt là Google).
Chạy QC Google Ad
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm từ 01 năm trở lên
Hiểu biết về SEO, chạy QC Google Ad
Tác phong làm việc chuyên nghiệp.
Khả năng sắp xếp, tổ chức công việc
Tư duy ngôn ngữ logic, mạch lạc
Sẵn sàng chịu được áp lực công việc
Có kỹ năng làm việc theo nhóm.
Có ý định làm việc lâu dài và ổn định
Hiểu biết về SEO, chạy QC Google Ad
Tác phong làm việc chuyên nghiệp.
Khả năng sắp xếp, tổ chức công việc
Tư duy ngôn ngữ logic, mạch lạc
Sẵn sàng chịu được áp lực công việc
Có kỹ năng làm việc theo nhóm.
Có ý định làm việc lâu dài và ổn định
Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VIỆT LUẬT Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực
Thưởng: Thưởng đóng góp + thưởng các ngày lễ, tết, du lịch …
Được làm việc trong môi trường hiện đại, năng động, Đồng nghiệp trẻ trung, vui vẻ và thân thiện.
Được tạo điều kiện tốt để nhân viên phát huy hết năng lực, có cơ hội thăng tiến lên Leader.
Được công ty đầu tư sử dụng các tool đắc lực trong quá trình làm việc
Thưởng: Thưởng đóng góp + thưởng các ngày lễ, tết, du lịch …
Được làm việc trong môi trường hiện đại, năng động, Đồng nghiệp trẻ trung, vui vẻ và thân thiện.
Được tạo điều kiện tốt để nhân viên phát huy hết năng lực, có cơ hội thăng tiến lên Leader.
Được công ty đầu tư sử dụng các tool đắc lực trong quá trình làm việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VIỆT LUẬT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
GG Dịch: Dùng Google Translate dịch CV để Tìm Việc Global
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI