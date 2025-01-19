Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG TOÀN CẦU TAS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG TOÀN CẦU TAS
Ngày đăng tuyển: 19/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/02/2025
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG TOÀN CẦU TAS

Nhân viên SEO

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên SEO Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG TOÀN CẦU TAS

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 15 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên SEO Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Quản trị hệ thống kênh Youtube của công ty (mảng hoạt hình Roblox)
Xây dựng, báo cáo, lên kế hoạch phát triển kênh.
Upload, tối ưu hóa SEO các video và kênh.
Chăm sóc kênh: Comment tương tác với người xem, các nghiệp vụ promote cho video/kênh.
Nghiên cứu, phân tích các chỉ số quan trọng trong quản trị kênh: Analytics,... Đưa ra các nhận định, đánh giá giúp kênh phát triển
Thu thập, phân tích, đánh giá các xu thế phát triển của nhóm chủ đề trên Youtube.
Công việc khác theo sự phân công của cấp trên

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm quản trị kênh Youtube, SEO kênh (Trên 6 tháng kinh nghiệm)
Tiếng Anh đọc – viết khá
Thao tác máy tính tốt, am hiểu mạng xã hội, đặc biệt là YouTube.
Có khả năng nắm bắt xu hướng, các trend thịnh hành
Sử dụng các phần mềm chỉnh sửa ảnh, video như: Canva, Capcut,PTS, Pr, Ae,.. thành thạo
Có khả năng lập kế hoạch và giám sát tiến độ thực hiện chiến dịch
Có tinh thần trách nhiệm, kỹ năng làm việc nhóm

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG TOÀN CẦU TAS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 8.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng
Công ty cung cấp đầy đủ thiết bị làm việc
Phụ cấp ăn trưa, để xe: 1.000.000 VNĐ
Chế độ BHXH đầy đủ, 12 ngày nghỉ phép có lương
Các khoản phúc lợi khác: sinh nhật, cưới hỏi, sinh con, người thân ốm, hiếu, hỉ, thưởng các ngày lễ: 8/3, 20/10, quốc khánh 2/9, sinh nhật công ty, 30/4, 1/5,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG TOÀN CẦU TAS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG TOÀN CẦU TAS

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG TOÀN CẦU TAS

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tòa HH2 Bắc Hà, Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

