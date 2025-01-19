Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG TOÀN CẦU TAS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 15 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên SEO Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Quản trị hệ thống kênh Youtube của công ty (mảng hoạt hình Roblox)

Xây dựng, báo cáo, lên kế hoạch phát triển kênh.

Upload, tối ưu hóa SEO các video và kênh.

Chăm sóc kênh: Comment tương tác với người xem, các nghiệp vụ promote cho video/kênh.

Nghiên cứu, phân tích các chỉ số quan trọng trong quản trị kênh: Analytics,... Đưa ra các nhận định, đánh giá giúp kênh phát triển

Thu thập, phân tích, đánh giá các xu thế phát triển của nhóm chủ đề trên Youtube.

Công việc khác theo sự phân công của cấp trên

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm quản trị kênh Youtube, SEO kênh (Trên 6 tháng kinh nghiệm)

Tiếng Anh đọc – viết khá

Thao tác máy tính tốt, am hiểu mạng xã hội, đặc biệt là YouTube.

Có khả năng nắm bắt xu hướng, các trend thịnh hành

Sử dụng các phần mềm chỉnh sửa ảnh, video như: Canva, Capcut,PTS, Pr, Ae,.. thành thạo

Có khả năng lập kế hoạch và giám sát tiến độ thực hiện chiến dịch

Có tinh thần trách nhiệm, kỹ năng làm việc nhóm

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG TOÀN CẦU TAS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 8.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng

Công ty cung cấp đầy đủ thiết bị làm việc

Phụ cấp ăn trưa, để xe: 1.000.000 VNĐ

Chế độ BHXH đầy đủ, 12 ngày nghỉ phép có lương

Các khoản phúc lợi khác: sinh nhật, cưới hỏi, sinh con, người thân ốm, hiếu, hỉ, thưởng các ngày lễ: 8/3, 20/10, quốc khánh 2/9, sinh nhật công ty, 30/4, 1/5,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG TOÀN CẦU TAS

