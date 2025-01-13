Tuyển Nhân viên SEO Công ty TNHH Nha khoa Be (BeDental Clinic) làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 7B Thi Sách, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên SEO Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Phân tích từ khóa, nghiên cứu đối thủ cạnh tranh và lập kế hoạch SEO tổng thể.

Xây dựng và tối ưu hóa nội dung website, bài viết blog, landing page nhằm cải thiện thứ hạng trên công cụ tìm kiếm.

Sử dụng các công cụ SEO để theo dõi, phân tích hiệu quả chiến dịch và báo cáo kết quả.

Quản lý và cập nhật liên kết nội bộ, liên kết ngoài (backlinks) để tăng cường độ uy tín website.

Thực hiện các hoạt động SEO kỹ thuật như tối ưu hóa tốc độ tải trang, cấu trúc URL, schema markup...

Nghiên cứu và áp dụng các thuật toán SEO mới nhất của Google và các công cụ tìm kiếm khác.

Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để thực hiện các chiến dịch marketing tổng thể.

Thường xuyên cập nhật kiến thức và xu hướng SEO mới nhất.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, hoặc các ngành liên quan.

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực SEO.

Nắm vững các nguyên tắc SEO Onpage và Offpage.

Thành thạo các công cụ SEO như Google Search Console, Google Analytics, Ahrefs, SEMrush... (hoặc các công cụ tương tự).

Có khả năng phân tích dữ liệu, báo cáo và đề xuất giải pháp hiệu quả.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Có tinh thần trách nhiệm cao, chủ động và sáng tạo trong công việc.

Kỹ năng viết tốt, khả năng diễn đạt lưu loát.

Tại Công ty TNHH Nha khoa Be (BeDental Clinic) Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực.

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.

Có cơ hội được đào tạo và phát triển nghề nghiệp.

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Có cơ hội tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ dưỡng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Nha khoa Be (BeDental Clinic)

