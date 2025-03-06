Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY TNHH KHÁM PHÁ TRẢI NGHIỆM TỔ ONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH KHÁM PHÁ TRẢI NGHIỆM TỔ ONG
Ngày đăng tuyển: 06/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/04/2025
CÔNG TY TNHH KHÁM PHÁ TRẢI NGHIỆM TỔ ONG

Nhân viên SEO

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên SEO Tại CÔNG TY TNHH KHÁM PHÁ TRẢI NGHIỆM TỔ ONG

Mức lương
13 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Số 53, Đường số 2, Khu đô thị Vạn Phúc, Phường Hiệp Bình Phước, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên SEO Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

Nghiên cứu từ khóa, lập kế hoạch SEO và triển khai tối ưu hóa Onpage & Offpage.
Xây dựng và triển khai chiến lược SEO nhằm tăng traffic tự nhiên cho website.
Theo dõi, phân tích và báo cáo hiệu suất từ khóa, traffic, và các chỉ số liên quan trên Google Analytics, Search Console, As, SEMrush,...
Tối ưu hóa nội dung website để cải thiện thứ hạng trên công cụ tìm kiếm.
Xây dựng và triển khai chiến lược link-building hiệu quả.
Phối hợp với Content, Dev và Marketing để đảm bảo nội dung chuẩn SEO và trải nghiệm người dùng tốt nhất.
Cập nhật xu hướng SEO mới nhất, đề xuất giải pháp cải thiện chiến lược SEO.
WORKING HOUR: 8.30 am - 6.00 pm (Mon - Fri)
OFFICE ADDRESS: 53, Street No.2, Van Phuc City, Hiep Binh Phuoc Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City, Vietnam

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Marketing, Truyền thông hoặc các ngành liên quan.
Có 2-3 năm kinh nghiệm làm chuyên viên SEO hoặc các vị trí tương đương.
Am hiểu các công cụ SEO như Google Analytics, Google Search Console, As, SEMrush,...
Kỹ năng phân tích và nghiên cứu từ khóa tốt.
Hiểu biết về kỹ thuật SEO, tối ưu website (cấu trúc URL, sitemap, robots.txt, tốc độ tải trang, UX/UI,...)
Có kinh nghiệm trong việc xây dựng liên kết và tối ưu SEO Offpage.
Kỹ năng viết bài chuẩn SEO là một lợi thế.
Có tư duy logic, phân tích dữ liệu, và kỹ năng giải quyết vấn đề tốt.
Liên tục cập nhật các kiến thức mới nhất về SEO.
Chủ động, trách nhiệm, và có khả năng làm việc độc lập cũng như theo nhóm.

Tại CÔNG TY TNHH KHÁM PHÁ TRẢI NGHIỆM TỔ ONG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 13-15 triệu.
Chế độ phúc lợi, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế theo đúng quy định của Nhà nước.
Chế độ đãi ngộ theo quy định của Công ty (ốm đau, hiếu hỉ, nghỉ phép, thai sản…).
Môi trường trẻ, tinh thần hợp tác cùng có lợi.
Chế độ đào tạo cho nhân sự.
Tham gia các hoạt động nội bộ và teambuilding

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KHÁM PHÁ TRẢI NGHIỆM TỔ ONG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH KHÁM PHÁ TRẢI NGHIỆM TỔ ONG

CÔNG TY TNHH KHÁM PHÁ TRẢI NGHIỆM TỔ ONG

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 40-42 Thanh Đa, Phường 27, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

