Tuyển Nhân viên SEO THIÊN TRƯỜNG MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 5, VTC Online Building, 18 Tam Trinh, Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên SEO Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

- Biên soạn, tổng hợp nội dung trong kho video.

- Chăm sóc và quản lý kênh Youtube; upload, tối ưu hóa các video.

- Chịu trách nhiệm về các nội dung đăng tải trên kênh, sử dụng thủ thuật giúp tăng hiệu quả cho kênh.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng hoặc đại học (chấp nhận các bạn sinh viên đang chờ bằng).

- Ưu tiên các bạn đã có kinh nghiệm quản lý kênh, xây dựng nội dung trên Youtube. Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo từ đầu.

- Thao tác máy tính, kỹ năng nhanh, am hiểu mạng xã hội.

- Ý thức làm việc nghiêm túc, sẵn sàng tiếp thu và chia sẻ kiến thức. Cầu tiến cá nhân và đồng đội.

Tại THIÊN TRƯỜNG MEDIA Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương khởi điểm: 7.500.000 (lương cứng: 6.500.000 + phụ cấp: 1.000.000) + Thưởng theo doanh thu của kênh (upto 10-12tr).

- Phụ cấp ăn trưa, xăng xe, nhà ở,...

- Làm việc trong khung giờ hành chính. Có đầy đủ các chế độ đãi ngộ.

- Thu nhập cao so với mặt bằng khi tham gia dự án.

- Luôn có cơ hội phát triển lên những vị trí cao hơn trong công ty và nhận được sự support nhiệt tình từ lãnh đạo.

- Hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm theo quy định.

- Môi trường làm việc trẻ trung, văn phòng đẹp, vui vẻ, chuyên nghiệp, làm việc thoải mái.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại THIÊN TRƯỜNG MEDIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin