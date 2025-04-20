Tuyển Nhân viên SEO Công ty cổ phần Mạnh Tộc làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên SEO Tại Công ty cổ phần Mạnh Tộc
- Hà Nội: 12
- 14 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm
Mô Tả Công Việc Nhân viên SEO Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Xây dựng chiến lược chiến lược nội dung, chiến lược từ khóa và link building giúp tăng thứ hạng hệ thống website trung tâm trên các trang tìm kiếm.
Nghiên cứu và xây dựng bộ từ khóa cho SEO
Phối hợp với bộ phận Content của phòng Marketing để xây dựng content chuẩn SEO cho website
Nghiên cứu, phân tích sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp, phân tích khách hàng và đối thủ để xây dựng chiến lược SEO
Phối hợp với bộ phận Kỹ thuật nhằm xây dựng website hỗ trợ chuẩn SEO
Theo dõi, đánh giá, giám sát các kết quả SEO.
Báo cáo hiệu quả công việc định kỳ (theo ngày/ tháng).
Các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý bộ phận
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kiến thức và đã thực chiến làm SEO Web.
Có khả năng tiếp thu nhanh, phân bố công việc hợp lý, cam kết cao trong công việc.
Có khả năng chịu áp lực cao, ham học hỏi và có hành động quyết liệt trong công việc và học tập.
Có khả năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp tốt.
Ưu tiên ứng viên có khả năng lãnh đạo và có mục tiêu trở thành leader trong tương lai.
Tại Công ty cổ phần Mạnh Tộc Thì Được Hưởng Những Gì
Phát triển năng lực:
Đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên tại công ty và được tham gia các khóa học.
Đội ngũ lãnh đạo, quản lý trọng nhân tài, giúp nhân viên phát huy tối đa năng lực
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Mạnh Tộc
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
