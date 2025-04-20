Tuyển Nhân viên SEO Công ty cổ phần Mạnh Tộc làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 12 - 14 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc

Xây dựng chiến lược chiến lược nội dung, chiến lược từ khóa và link building giúp tăng thứ hạng hệ thống website trung tâm trên các trang tìm kiếm.

Nghiên cứu và xây dựng bộ từ khóa cho SEO

Phối hợp với bộ phận Content của phòng Marketing để xây dựng content chuẩn SEO cho website

Nghiên cứu, phân tích sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp, phân tích khách hàng và đối thủ để xây dựng chiến lược SEO

Phối hợp với bộ phận Kỹ thuật nhằm xây dựng website hỗ trợ chuẩn SEO

Theo dõi, đánh giá, giám sát các kết quả SEO.

Báo cáo hiệu quả công việc định kỳ (theo ngày/ tháng).

Các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý bộ phận

Yêu Cầu Công Việc

Kinh nghiệm làm nghề tối thiểu 1 năm ở các vị trí tương tự.

Có kiến thức và đã thực chiến làm SEO Web.

Có khả năng tiếp thu nhanh, phân bố công việc hợp lý, cam kết cao trong công việc.

Có khả năng chịu áp lực cao, ham học hỏi và có hành động quyết liệt trong công việc và học tập.

Có khả năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp tốt.

Ưu tiên ứng viên có khả năng lãnh đạo và có mục tiêu trở thành leader trong tương lai.

Quyền Lợi

Quyền lợi cơ bản theo đúng luật lao động như: bảo hiểm, nghỉ Lễ Tết, thưởng Tết, lương tháng 13, thưởng các ngày lễ (30/04, 02/09, Tết dương).

Phát triển năng lực:

Đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên tại công ty và được tham gia các khóa học.

Đội ngũ lãnh đạo, quản lý trọng nhân tài, giúp nhân viên phát huy tối đa năng lực

Cách Thức Ứng Tuyển

