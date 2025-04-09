Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ PHƯƠNG ANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ PHƯƠNG ANH
Ngày đăng tuyển: 09/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/05/2025
Nhân viên SEO

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên SEO Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ PHƯƠNG ANH

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 3 Tháp A Tòa nhà văn phòng Golden Palace, số 99 Đường Mễ Trì, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên SEO Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Nghiên cứu thị trường và phân tích từ khóa với hành vi khách hàng ngành Thép - B2B để tối ưu hóa các chiến lược SEO.
Phân tích đối thủ cạnh tranh và đánh giá xu hướng thị trường, đề xuất chiến lược cải thiện thứ hạng.
Tối ưu hóa trang website: Đảm bảo tối ưu hóa về các nội dung, cấu trúc và tốc độ tải trang, nâng cao khả năng xếp hạng trên các công cụ tìm kiếm.
Xây dựng chiến lược SEO tổng thể, thực hiện kế hoạch SEO on- page và off- page để cải thiện thứ hạng từ khóa.
Phối hợp với content để sản xuất bài viết chuẩn SEO.
Theo dõi, phân tích và báo cáo hiệu quả SEO thông qua các công cụ như: google Analytics, Search Console, Ahrefs, SEMrush....
Xây dựng kênh liên kết blacklink chất lượng, triển khai chiến lược link building nhằm tăng độ uy tín cho website.
Tối ưu hóa cho các nền tảng tìm kiếm B2B: Linkedln, google ads và các công cụ tìm kiếm khác.
Cập nhật xu hướng mới, thuật toán google và đề xuất các chiến lược tối ưu kịp thời.
Báo cáo định kỳ về hiệu suất SEO và đề xuất các biện pháp cải thiện.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm SEO ít nhất từ 1 đến 2 năm, ưu tiên ngành B2B, sản phẩm dịch vụ doanh nghiệp
Hiểu rõ về hành vi tìm kiếm hành trình khách hàng trong môi trường B2B
Thành thạo các công cụ SEO: Google Analytics, Google search...
Cẩn thận, logic có kỹ năng phân tích tốt
Biết viết nội dung chuẩn SEO
Tư duy chiến lược và khả năng làm việc độc lập

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ PHƯƠNG ANH Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 12tr – 15tr
Du lịch, Teambuilding hàng năm.
Thưởng OKRs, thưởng cuối năm tối thiểu 1 tháng lương trở lên. Thưởng các ngày lễ tết (30/4, 1/5, tết dương lịch), các Chương trình 8/3, 20/10 cho chị em Phụ nữ, Tết thiếu nhi 1/6 và trung thu cho con em cán bộ nhân viên công ty.
Các chế độ phép, nghỉ lễ, thêm giờ theo đúng quy định của Pháp luật.
Đóng bảo BHXH, BHYT, BHTNLĐ, BHTN ngay sau thời gian thử việc được ký HĐLĐ chính thức, đúng theo quy định Pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ PHƯƠNG ANH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ PHƯƠNG ANH

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tổ dân phố Tứ Mỹ, Phùng Chí Kiên, Thị xã Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

