Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SHINE ON GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SHINE ON GLOBAL
Ngày đăng tuyển: 30/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 29/08/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SHINE ON GLOBAL

Video Editor

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Video Editor Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SHINE ON GLOBAL

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 5, số 47 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Editor Youtube:
Cắt ghép, chỉnh sửa, thiết kế ảnh theo chủ đề được phân công.
Biên tập video theo chủ đề được phân công.
Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
SEO Quản lý kênh Youtube :
Quản lý, Upload phát triển kênh Youtube.
Sử dụng Photoshop để tạo làm thumbnail cho video kênh Youtube

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Editor:
Sử dụng thành thạo các phần mềm Adobe (PS, PR, AE,Au..), Capcut.
Thích edit tạo các video nội dung, Story, Podcasts, khám phá thú vị.
Có kinh nghiệm làm việc Teamwork.
Tinh thần học hỏi, chủ động trong công việc.
Chăm chỉ, trung thực, cầu tiến.
Nhiệt tình và trách nhiệm.
SEO Quản lý kênh Youtube:
Có khả năng sử dụng các công cụ hỗ trợ cho việc sáng tạo trình bày nội dung một cách hiệu quả (Chat GPT hoặc 1 số công cụ viết khác).
Biết sử dụng Photoshop.
Ưu tiên người có kinh nghiệm, thích viết nội dung Podcasts, kể chuyện, tổng hợp phân tích,...

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SHINE ON GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SHINE ON GLOBAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SHINE ON GLOBAL

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SHINE ON GLOBAL

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Nhà số 1, ngách 73, ngõ 85 đường Tân Xuân, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

