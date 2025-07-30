Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SHINE ON GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 5, số 47 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Editor Youtube:

Cắt ghép, chỉnh sửa, thiết kế ảnh theo chủ đề được phân công.

Biên tập video theo chủ đề được phân công.

Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

SEO Quản lý kênh Youtube :

Quản lý, Upload phát triển kênh Youtube.

Sử dụng Photoshop để tạo làm thumbnail cho video kênh Youtube

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Editor:

Sử dụng thành thạo các phần mềm Adobe (PS, PR, AE,Au..), Capcut.

Thích edit tạo các video nội dung, Story, Podcasts, khám phá thú vị.

Có kinh nghiệm làm việc Teamwork.

Tinh thần học hỏi, chủ động trong công việc.

Chăm chỉ, trung thực, cầu tiến.

Nhiệt tình và trách nhiệm.

SEO Quản lý kênh Youtube:

Có khả năng sử dụng các công cụ hỗ trợ cho việc sáng tạo trình bày nội dung một cách hiệu quả (Chat GPT hoặc 1 số công cụ viết khác).

Biết sử dụng Photoshop.

Ưu tiên người có kinh nghiệm, thích viết nội dung Podcasts, kể chuyện, tổng hợp phân tích,...

