Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SHINE ON GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Video Editor Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SHINE ON GLOBAL
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 5, số 47 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Editor Youtube:
Cắt ghép, chỉnh sửa, thiết kế ảnh theo chủ đề được phân công.
Biên tập video theo chủ đề được phân công.
Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
SEO Quản lý kênh Youtube :
Quản lý, Upload phát triển kênh Youtube.
Sử dụng Photoshop để tạo làm thumbnail cho video kênh Youtube
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Editor:
Sử dụng thành thạo các phần mềm Adobe (PS, PR, AE,Au..), Capcut.
Thích edit tạo các video nội dung, Story, Podcasts, khám phá thú vị.
Có kinh nghiệm làm việc Teamwork.
Tinh thần học hỏi, chủ động trong công việc.
Chăm chỉ, trung thực, cầu tiến.
Nhiệt tình và trách nhiệm.
SEO Quản lý kênh Youtube:
Có khả năng sử dụng các công cụ hỗ trợ cho việc sáng tạo trình bày nội dung một cách hiệu quả (Chat GPT hoặc 1 số công cụ viết khác).
Biết sử dụng Photoshop.
Ưu tiên người có kinh nghiệm, thích viết nội dung Podcasts, kể chuyện, tổng hợp phân tích,...
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
