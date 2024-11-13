Tuyển Digital Marketing công ty tnhh bệnh viện bảo ngọc làm việc tại Thái Nguyên thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Thái Nguyên: 410 Lương Ngọc Quyến, TP Thái Nguyên

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản trị và phát triển website của Nha khoa Bảo Ngọc: Đảm bảo trang web luôn ổn định, bảo mật và thân thiện với người dùng.

Xây dựng chiến lược SEO: Tối ưu hóa thứ hạng website trên các công cụ tìm kiếm bằng các chiến lược từ khóa, liên kết nội bộ và backlink chất lượng.

Nghiên cứu từ khóa và phân tích đối thủ: Theo dõi và đánh giá website đối thủ theo các nguyên tắc của Google để liên tục cải thiện nội dung và chiến lược SEO.

Theo dõi hiệu suất và khắc phục lỗi kỹ thuật: Sử dụng các công cụ như Google Search Console, Google Analytics để đánh giá hiệu suất và điều chỉnh các yếu tố ảnh hưởng đến SEO.

Cập nhật và duy trì các file SEO quan trọng như sitemap và robots.txt.

Báo cáo định kỳ: Thống kê và phân tích số liệu truy cập, đề xuất cải thiện hiệu suất trang web và trải nghiệm người dùng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: Tối thiểu 1 năm trong lĩnh vực SEO hoặc quản trị website.

Thành thạo các công cụ SEO: Google Analytics, Google Search Console, SEMrush, Ahrefs, Moz,...

Có kiến thức về mã HTML, CSS, và JavaScript cơ bản.

Hiểu rõ các yếu tố ảnh hưởng đến thứ hạng và chất lượng của website, kỹ thuật SEO on-page và off-page.

Kỹ năng cá nhân: Khả năng làm việc độc lập, phân tích dữ liệu và tư duy chiến lược.

Tại công ty tnhh bệnh viện bảo ngọc Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng hấp dẫn, đánh giá theo năng lực.

Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp với đội ngũ nhiệt huyết.

Cơ hội tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu về SEO và công nghệ website, cùng lộ trình phát triển nghề nghiệp rõ ràng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại công ty tnhh bệnh viện bảo ngọc

