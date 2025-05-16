Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUỐC TẾ VICOFA làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 40 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Telesale Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUỐC TẾ VICOFA
Mức lương
7 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 24BT2 KDT Văn Quán, Phúc La, Hà Đông, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Nhân viên Telesale Với Mức Lương 7 - 40 Triệu
- Gọi điện tư vấn về tình trạng hiện tại của khách hàng, chốt đơn hàng nếu khách hàng có nhu cầu mua - Hướng dẫn khách hàng sử dụng sản phẩm của công ty
- Chăm sóc khách hàng
- Báo cáo doanh số hàng ngày
(Data MKT cung cấp nhiều số, số chất lượng, sản phẩm tốt, nhu cầu khách mua thật sự nên chốt nhanh, giá trị đơn hàng cao. Sales không cần đi tìm kiếm khách hàng)
Với Mức Lương 7 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nam/ Nữ
- Có kỹ năng telesale, có kinh nghiệm tối đa 06 tháng trở lên, ưu tiên đã từng làm tại ngành Dược Mỹ phẩm, TPCN, Đông y…
- Không nói ngọng
- Có laptop cá nhân
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUỐC TẾ VICOFA Thì Được Hưởng Những Gì
- Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
- Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi khác của công ty
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.
- Có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
- Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ.
- Được cấp phầm mềm, điện thoại làm việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUỐC TẾ VICOFA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
