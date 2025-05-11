Tuyển Nhân viên Telesale Công Ty TNHH Dịch Vụ Truyền Thông Và Du Lịch TNT Media làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: TT04, Số 43 Khu Đô Thị Tây Nam Linh Đàm, Hoàng Mai, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên Telesale Với Mức Lương Thỏa thuận

Gọi điện thoại trên data có sẵn từ công ty

Khai thác và xác nhận thông tin từ học sinh về việc chụp kỷ yếu

Cập nhật thông tin đã khai thác được lên hệ thống

Báo cáo kết quả theo tuần

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm (Được đào tạo)

Giọng nói lưu loát, chuẩn âm

Có thể nghe được giọng Miền Nan

Nắm bắt và xử lí tình huống tốt

Độ tuổi: 19 - 23

Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Truyền Thông Và Du Lịch TNT Media Thì Được Hưởng Những Gì

Được hướng dẫn về cách khai thác thông tin

Được làm việc môi trường Gen Z chủ yếu các bạn sinh viên

Thời gian làm việc linh hoạt có thể làm 3-4h/ca (17h00 - 21h30)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Truyền Thông Và Du Lịch TNT Media

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin