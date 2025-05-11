Tuyển Nhân viên Telesale Công Ty TNHH Dịch Vụ Truyền Thông Và Du Lịch TNT Media làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Telesale Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Truyền Thông Và Du Lịch TNT Media
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: TT04, Số 43 Khu Đô Thị Tây Nam Linh Đàm, Hoàng Mai, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Nhân viên Telesale Với Mức Lương Thỏa thuận
Gọi điện thoại trên data có sẵn từ công ty
Khai thác và xác nhận thông tin từ học sinh về việc chụp kỷ yếu
Cập nhật thông tin đã khai thác được lên hệ thống
Báo cáo kết quả theo tuần
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm (Được đào tạo)
Giọng nói lưu loát, chuẩn âm
Có thể nghe được giọng Miền Nan
Nắm bắt và xử lí tình huống tốt
Độ tuổi: 19 - 23
Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Truyền Thông Và Du Lịch TNT Media Thì Được Hưởng Những Gì
Được hướng dẫn về cách khai thác thông tin
Được làm việc môi trường Gen Z chủ yếu các bạn sinh viên
Thời gian làm việc linh hoạt có thể làm 3-4h/ca (17h00 - 21h30)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Truyền Thông Và Du Lịch TNT Media
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
