Tuyển Nhân viên Telesale Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Cysina làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: LK03A - 9 Hoàng Thành Villa, Nguyễn Văn Lộc, P.Mỗ Lao, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên Telesale Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Gọi điện tư vấn bán hàng, CSKH.

Tìm hiểu thông tin và nhu cầu của khách hàng qua điện thoại.

Xây dựng mối quan hệ với khách hàng dựa trên sự tập trung vào nhu cầu, mong muốn của khách hàng và chốt sales.

Giải đáp các thắc mắc và giải quyết vấn đề cho khách hàng về sản phẩm/dịch vụ của công ty.

Quản lý thông tin khách hàng và liên tục cập nhật trên hệ thống cơ sở dữ liệu.

Phối hợp với các thành viên trong team và các phòng ban khác để đạt mục tiêu kinh doanh.

Báo cáo với cấp trên về tiến độ và kết quả công việc.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, có 6 tháng kinh nghiệm Telesale, tốt nghiệp chuyên ngành dược;

Năng động, trách nhiệm cao, có tinh thần định hướng vì công việc;

Hiểu rõ về insight khách hàng, có kỹ năng giao tiếp tốt, hoạt ngôn;

Ham học hỏi, sẵn sàng đón nhận và thích ứng nhanh với sự đổi mới trong công việc;

Có khả năng quản lý, phân bổ công việc hiệu quả, khả năng chịu áp lực cao;

Chủ động và linh hoạt trong công việc.

Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Cysina Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cơ bản 10 – 15tr/tháng + Phụ cấp ăn trưa 35k/bữa

Thử việc 2 tháng, nhận 100% lương chính thức

Thời gian làm việc: Từ 08h00 – 17h00 thứ 2 – thứ 7 hàng tuần

Các chế độ thưởng, phúc lợi hấp dẫn khác theo quy định của công ty;

Các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo Luật Lao Động

Đi du lịch hàng năm.

Được làm việc với đội ngũ nhân viên trẻ, năng động, sáng tạo và đầy nhiệt huyết của công ty

Môi trường làm việc trẻ thân thiện, chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Cysina

