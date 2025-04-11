Tuyển Nhân viên Telesale Công ty Cổ phần Chăm sóc sức khỏe Cộng đồng ST.Paul làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa Văn phòng Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên Telesale Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Tìm hiểu về sản phẩm, dịch vụ, quy trình, kịch bản Công ty

Gọi điện, tư vấn dịch vụ theo nhu cầu, tình trạng Khách hàng...

Chăm sóc, đàm phán, thuyết phục Khách hàng - đặt lịch thăm khám cho khách hàng

Giải đáp thắc mắc...

Cấp nhật thông tin Khách hàng, đơn hàng vào hệ thống

Kết hợp với bộ phận MKT ADS trong đo lường tỷ lệ chuyển đổi

Kết hợp với bộ phận tại cơ sở trong việc đưa đón khách hàng, kiểm soát hóa đơn

Phối hợp với bộ phận check page trong việc phân chia, tiếp nhận số, data khách hàng.

Báo cáo định kỳ theo quy định.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 6 tháng trở lên

Có tinh thần ham học hỏi, cầu tiến, kiên trì, năng lượng cao, sáng tạo

Kỹ năng giao tiếp, nắm bắt tâm lý Khách hàng

Tại Công ty Cổ phần Chăm sóc sức khỏe Cộng đồng ST.Paul Thì Được Hưởng Những Gì

Lương CB + Phụ cấp + Vé gửi xe + % Doanh thu + Thưởng (nếu có)

Data KH nóng đã sẵn có

BHXH, BHYT, lương tháng 13, nghỉ phép năm, thưởng ngày Lễ, Tết, sinh nhật, teambuilding, outing, du lịch hàng năm...

Môi trường năng động, tốc độ, yêu thương, đoàn kết, chia sẻ, học tập...

Được đào tạo thường xuyên và phát triển bản thân, cơ hội thăng tiến cao trong công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Chăm sóc sức khỏe Cộng đồng ST.Paul

