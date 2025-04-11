Tuyển Nhân viên Telesale Công ty Cổ phần Chăm sóc sức khỏe Cộng đồng ST.Paul làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Telesale Tại Công ty Cổ phần Chăm sóc sức khỏe Cộng đồng ST.Paul
- Hà Nội: Tòa Văn phòng Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Nhân viên Telesale Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Tìm hiểu về sản phẩm, dịch vụ, quy trình, kịch bản Công ty
Gọi điện, tư vấn dịch vụ theo nhu cầu, tình trạng Khách hàng...
Chăm sóc, đàm phán, thuyết phục Khách hàng - đặt lịch thăm khám cho khách hàng
Giải đáp thắc mắc...
Cấp nhật thông tin Khách hàng, đơn hàng vào hệ thống
Kết hợp với bộ phận MKT ADS trong đo lường tỷ lệ chuyển đổi
Kết hợp với bộ phận tại cơ sở trong việc đưa đón khách hàng, kiểm soát hóa đơn
Phối hợp với bộ phận check page trong việc phân chia, tiếp nhận số, data khách hàng.
Báo cáo định kỳ theo quy định.
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có tinh thần ham học hỏi, cầu tiến, kiên trì, năng lượng cao, sáng tạo
Kỹ năng giao tiếp, nắm bắt tâm lý Khách hàng
Tại Công ty Cổ phần Chăm sóc sức khỏe Cộng đồng ST.Paul Thì Được Hưởng Những Gì
Data KH nóng đã sẵn có
BHXH, BHYT, lương tháng 13, nghỉ phép năm, thưởng ngày Lễ, Tết, sinh nhật, teambuilding, outing, du lịch hàng năm...
Môi trường năng động, tốc độ, yêu thương, đoàn kết, chia sẻ, học tập...
Được đào tạo thường xuyên và phát triển bản thân, cơ hội thăng tiến cao trong công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Chăm sóc sức khỏe Cộng đồng ST.Paul
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
