Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY TNHH VIETSUN CARE làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 10 No2B KĐT Sài Đồng, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Nhân viên Telesale Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Gọi tư vấn, thuyết phục khách hàng sử dụng các dịch vụ của công ty trên data có sẵn

Chủ động tìm kiếm khach hàng tiềm năng

Chăm sóc khách hàng sau khi đăng ký dịch vụ

Làm báo cáo tổng công việc hàng ngày, báo cáo tổng doanh thu hàng ngày, hàng tháng

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, đã có kinh nghiệm từng làm telesale là 1 lợi thế

Giọng nói hay, không bị ngọng

Yêu thích công việc chăm sóc khách hàng

Tại CÔNG TY TNHH VIETSUN CARE Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 6.000.000 – 8.000.000 (Thỏa thuận theo năng lực)

Thưởng theo hiệu quả công việc, thu nhập lên tới 10.000.000 - 12.000.000

Môi trường làm việc sáng tạo và thân thiện: Làm việc với đội ngũ trẻ, năng động và đầy nhiệt huyết.

Cơ hội học hỏi và phát triển: Được đào tạo, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp và tham gia các khóa học chuyên môn.

Chế độ đãi ngộ đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Cơ hội thăng tiến: Mở rộng cơ hội nghề nghiệp và sự nghiệp lâu dài trong công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VIETSUN CARE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.