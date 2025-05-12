Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY TNHH VIETSUN CARE làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Telesale Tại CÔNG TY TNHH VIETSUN CARE
Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 10 No2B KĐT Sài Đồng, Long Biên, Quận Long Biên
Mô Tả Công Việc Nhân viên Telesale Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Gọi tư vấn, thuyết phục khách hàng sử dụng các dịch vụ của công ty trên data có sẵn
Chủ động tìm kiếm khach hàng tiềm năng
Chăm sóc khách hàng sau khi đăng ký dịch vụ
Làm báo cáo tổng công việc hàng ngày, báo cáo tổng doanh thu hàng ngày, hàng tháng
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm, đã có kinh nghiệm từng làm telesale là 1 lợi thế
Giọng nói hay, không bị ngọng
Yêu thích công việc chăm sóc khách hàng
Tại CÔNG TY TNHH VIETSUN CARE Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 6.000.000 – 8.000.000 (Thỏa thuận theo năng lực)
Thưởng theo hiệu quả công việc, thu nhập lên tới 10.000.000 - 12.000.000
Môi trường làm việc sáng tạo và thân thiện: Làm việc với đội ngũ trẻ, năng động và đầy nhiệt huyết.
Cơ hội học hỏi và phát triển: Được đào tạo, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp và tham gia các khóa học chuyên môn.
Chế độ đãi ngộ đầy đủ theo quy định của pháp luật.
Cơ hội thăng tiến: Mở rộng cơ hội nghề nghiệp và sự nghiệp lâu dài trong công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VIETSUN CARE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
