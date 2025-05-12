Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY TNHH VIETSUN CARE làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH VIETSUN CARE
Ngày đăng tuyển: 12/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/06/2025
Nhân viên Telesale

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Telesale Tại CÔNG TY TNHH VIETSUN CARE

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 10 No2B KĐT Sài Đồng, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Nhân viên Telesale Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Gọi tư vấn, thuyết phục khách hàng sử dụng các dịch vụ của công ty trên data có sẵn
Chủ động tìm kiếm khach hàng tiềm năng
Chăm sóc khách hàng sau khi đăng ký dịch vụ
Làm báo cáo tổng công việc hàng ngày, báo cáo tổng doanh thu hàng ngày, hàng tháng

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, đã có kinh nghiệm từng làm telesale là 1 lợi thế
Giọng nói hay, không bị ngọng
Yêu thích công việc chăm sóc khách hàng

Tại CÔNG TY TNHH VIETSUN CARE Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 6.000.000 – 8.000.000 (Thỏa thuận theo năng lực)
Lương cứng:
Thưởng theo hiệu quả công việc, thu nhập lên tới 10.000.000 - 12.000.000
Môi trường làm việc sáng tạo và thân thiện: Làm việc với đội ngũ trẻ, năng động và đầy nhiệt huyết.
Môi trường làm việc sáng tạo và thân thiện:
Cơ hội học hỏi và phát triển: Được đào tạo, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp và tham gia các khóa học chuyên môn.
Cơ hội học hỏi và phát triển:
Chế độ đãi ngộ đầy đủ theo quy định của pháp luật.
Chế độ đãi ngộ đầy đủ
Cơ hội thăng tiến: Mở rộng cơ hội nghề nghiệp và sự nghiệp lâu dài trong công ty.
Cơ hội thăng tiến:

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VIETSUN CARE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số nhà 10 No 2B, Khu đô thị Sài Đồng, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, HàNội

