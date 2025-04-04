Tuyển Nhân viên Telesale HỘ KINH DOANH PHẠM THANH SƠN (SB) làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Tuyển Nhân viên Telesale HỘ KINH DOANH PHẠM THANH SƠN (SB) làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

HỘ KINH DOANH PHẠM THANH SƠN (SB)
Ngày đăng tuyển: 04/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/05/2025
HỘ KINH DOANH PHẠM THANH SƠN (SB)

Nhân viên Telesale

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Telesale Tại HỘ KINH DOANH PHẠM THANH SƠN (SB)

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 56

- 57 Đường 23 Khu đô thị thành phố Giao Lưu, Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội., Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên Telesale Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Gọi điện để tư vấn sản phẩm Mỹ phẩm & TPCN
Ký kết và theo dõi đơn hàng đến khi khách hàng nhận được hàng
Thực hiện mục tiêu doanh số
Giao tiếp với khách hàng bằng Tiếng Anh

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học (hoặc đang trong thời gian chờ bằng), nếu không tốt nghiệp CĐ/ĐH thì cần có kinh nghiệm qua về Sale
Không yêu cầu kinh nghiệm, các bạn được đào tạo bài bản từ cơ bản – chuyên sâu, chăm chỉ, kiên trì
Ưu tiên biết Tiếng anh giao tiếp tốt
Kỹ năng đánh máy tốt
Chăm chỉ, kiên trì, có laptop

Tại HỘ KINH DOANH PHẠM THANH SƠN (SB) Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 8.000.000 – 20.000.000/tháng ( lương Cb 8tr5 -15tr +%DS+ thưởng sao + Thưởng tuần + Thưởng tháng)
Cơ hội được mở rộng, tách chi nhánh riêng, chia cổ phần, lợi nhuận
Được đóng BHXH và hưởng các chế độ theo quy định
Được đào tạo nâng cao năng lực và tư duy
Làm việc trong văn phòng hiện đại, trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH PHẠM THANH SƠN (SB)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

HỘ KINH DOANH PHẠM THANH SƠN (SB)

HỘ KINH DOANH PHẠM THANH SƠN (SB)

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 84 Đường 23, Khu đô thị thành phố Giao Lưu, Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

