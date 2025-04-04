Tuyển Nhân viên Telesale HỘ KINH DOANH PHẠM THANH SƠN (SB) làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 56 - 57 Đường 23 Khu đô thị thành phố Giao Lưu, Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội., Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên Telesale Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Gọi điện để tư vấn sản phẩm Mỹ phẩm & TPCN

Ký kết và theo dõi đơn hàng đến khi khách hàng nhận được hàng

Thực hiện mục tiêu doanh số

Giao tiếp với khách hàng bằng Tiếng Anh

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học (hoặc đang trong thời gian chờ bằng), nếu không tốt nghiệp CĐ/ĐH thì cần có kinh nghiệm qua về Sale

Không yêu cầu kinh nghiệm, các bạn được đào tạo bài bản từ cơ bản – chuyên sâu, chăm chỉ, kiên trì

Ưu tiên biết Tiếng anh giao tiếp tốt

Kỹ năng đánh máy tốt

Chăm chỉ, kiên trì, có laptop

Tại HỘ KINH DOANH PHẠM THANH SƠN (SB) Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 8.000.000 – 20.000.000/tháng ( lương Cb 8tr5 -15tr +%DS+ thưởng sao + Thưởng tuần + Thưởng tháng)

Cơ hội được mở rộng, tách chi nhánh riêng, chia cổ phần, lợi nhuận

Được đóng BHXH và hưởng các chế độ theo quy định

Được đào tạo nâng cao năng lực và tư duy

Làm việc trong văn phòng hiện đại, trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH PHẠM THANH SƠN (SB)

