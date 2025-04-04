Tuyển Nhân viên Telesale HỘ KINH DOANH PHẠM THANH SƠN (SB) làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Telesale Tại HỘ KINH DOANH PHẠM THANH SƠN (SB)
Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 56
- 57 Đường 23 Khu đô thị thành phố Giao Lưu, Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội., Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên Telesale Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
Gọi điện để tư vấn sản phẩm Mỹ phẩm & TPCN
Ký kết và theo dõi đơn hàng đến khi khách hàng nhận được hàng
Thực hiện mục tiêu doanh số
Giao tiếp với khách hàng bằng Tiếng Anh
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học (hoặc đang trong thời gian chờ bằng), nếu không tốt nghiệp CĐ/ĐH thì cần có kinh nghiệm qua về Sale
Không yêu cầu kinh nghiệm, các bạn được đào tạo bài bản từ cơ bản – chuyên sâu, chăm chỉ, kiên trì
Ưu tiên biết Tiếng anh giao tiếp tốt
Kỹ năng đánh máy tốt
Chăm chỉ, kiên trì, có laptop
Không yêu cầu kinh nghiệm, các bạn được đào tạo bài bản từ cơ bản – chuyên sâu, chăm chỉ, kiên trì
Ưu tiên biết Tiếng anh giao tiếp tốt
Kỹ năng đánh máy tốt
Chăm chỉ, kiên trì, có laptop
Tại HỘ KINH DOANH PHẠM THANH SƠN (SB) Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập từ 8.000.000 – 20.000.000/tháng ( lương Cb 8tr5 -15tr +%DS+ thưởng sao + Thưởng tuần + Thưởng tháng)
Cơ hội được mở rộng, tách chi nhánh riêng, chia cổ phần, lợi nhuận
Được đóng BHXH và hưởng các chế độ theo quy định
Được đào tạo nâng cao năng lực và tư duy
Làm việc trong văn phòng hiện đại, trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp
Cơ hội được mở rộng, tách chi nhánh riêng, chia cổ phần, lợi nhuận
Được đóng BHXH và hưởng các chế độ theo quy định
Được đào tạo nâng cao năng lực và tư duy
Làm việc trong văn phòng hiện đại, trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH PHẠM THANH SƠN (SB)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI