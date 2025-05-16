Tuyển Nhân viên Telesale Công Ty TNHH Hallim Precision Vina làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 18 Phạm Hùng - Nam Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên Telesale Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Tư vấn, giải đáp các thắc mắc của khách hàng về sản phẩm theo Data được cung cấp sẵn.

Quản lý thông tin khách hàng và liên tục cập nhật trên hệ thống cơ sở dữ liệu.

Chốt đơn hàng do đội MKT chạy FB ads, tư vấn về sản phẩm dịch vụ của công ty.

Báo cáo doanh số cuối ngày

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm 01 năm làm telesale, CSKH, tư vấn viên online...

Có kinh nghiệm telesale mảng thẩm mỹ, spa, làm đẹp ít nhất 6 tháng.

Giọng nói dễ nghe , không nói ngọng. Nói giọng địa phương.

Xử lý tình huống nhanh nhẹn. Có tinh thần cầu tiến.

Khả năng làm việc độc lập

Tại Công Ty TNHH Hallim Precision Vina Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 7 triệu - 9 triệu + hh + thưởng.

Đãi ngộ tốt bao gồm được hưởng các chuyến du lịch cùng công ty, tổ chức sinh nhật hàng tháng, được thăm hỏi ốm, đau, hiếu hỷ....

Thưởng nóng , thưởng quý , thưởng năm....

Môi trường làm việc trẻ trung , năng động...Được hỗ trợ hướng dẫn từ đồng nghiệp, cấp trên....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Hallim Precision Vina

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin