Tuyển Nhân viên Telesale Công Ty TNHH Hallim Precision Vina làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Telesale Tại Công Ty TNHH Hallim Precision Vina
Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 18 Phạm Hùng
- Nam Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên Telesale Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Tư vấn, giải đáp các thắc mắc của khách hàng về sản phẩm theo Data được cung cấp sẵn.
Quản lý thông tin khách hàng và liên tục cập nhật trên hệ thống cơ sở dữ liệu.
Chốt đơn hàng do đội MKT chạy FB ads, tư vấn về sản phẩm dịch vụ của công ty.
Báo cáo doanh số cuối ngày
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm 01 năm làm telesale, CSKH, tư vấn viên online...
Có kinh nghiệm telesale mảng thẩm mỹ, spa, làm đẹp ít nhất 6 tháng.
Giọng nói dễ nghe , không nói ngọng. Nói giọng địa phương.
Xử lý tình huống nhanh nhẹn. Có tinh thần cầu tiến.
Khả năng làm việc độc lập
Tại Công Ty TNHH Hallim Precision Vina Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 7 triệu - 9 triệu + hh + thưởng.
Đãi ngộ tốt bao gồm được hưởng các chuyến du lịch cùng công ty, tổ chức sinh nhật hàng tháng, được thăm hỏi ốm, đau, hiếu hỷ....
Thưởng nóng , thưởng quý , thưởng năm....
Môi trường làm việc trẻ trung , năng động...Được hỗ trợ hướng dẫn từ đồng nghiệp, cấp trên....
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Hallim Precision Vina
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
