Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ AN VIÊN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 39 Đường Trường Trinh, Phường Phương Liệt, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên Telesale Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Chuyển đổi data được công ty cung cấp (Data nóng - Khách hàng có nhu cầu).

Gọi điện, lên lịch mời khách hàng có nhu cầu tới thăm khám.

Chăm sóc và hẹn lịch tái khám cho khách hàng.

Khai thác thêm từ khách nguồn khách hàng mới tiềm năng.

Tạo lập, cập nhật thông tin đầy đủ, kịp thời lên Phần mềm quản lý và bảng số liệu.

Báo cáo Tele-CSKH hàng ngày/tháng hoặc theo yêu cầu của Quản lý (sẽ được hướng dẫn cụ thể và có mẫu sẵn).

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp các trường trung cấp, Cao Đẳng, Đại Học các chuyên ngành liên quan.

Khả năng đàm phán, thuyết phục, giọng nói truyền cảm.

Trung thực, chủ động, cầu tiến, khả năng chịu áp lực tốt.

Có kinh nghiệm về kinh doanh online, có kiến thức y khoa và telesales kinh nghiệm trên 6 tháng là 1 lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ AN VIÊN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập ổn định: Lương cơ bản + Hoa hồng doanh thu + Thưởng khi đạt KPI.

Cung cấp thiết bị phục vụ công việc (máy case/laptop, hotline, tai nghe ...).

Hỗ trợ gửi xe theo chi phí thực tế.

BHXH, Team-building, cơ chế các ngày lễ tết … theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ AN VIÊN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin