Tuyển Nhân viên Telesale Công ty TNHH Quốc tế Tân Trường làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Công ty TNHH Quốc tế Tân Trường
Ngày đăng tuyển: 12/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/05/2025
Công ty TNHH Quốc tế Tân Trường

Nhân viên Telesale

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Telesale Tại Công ty TNHH Quốc tế Tân Trường

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Biên giang

- Hà Đông, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên Telesale Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Tiếp nhận thông tin data khách hàng có sẵn, tiến hành tư vấn qua điện thoại
Cập nhật thông tin khách hàng lên hệ thống ( CRM)
Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu , khiếu nại của khách hàng
Tư vấn bán các sản phẩm về vật tư đóng gói do công ty sản xuất như băng dính, bọc xốp…
Cập nhật số lượng đơn hàng, báo cáo doanh thu cuối ngày cho Trưởng phòng

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi từ 22-24 tuổi
Năng động, nhiệt huyết
Giọng nói truyền cảm, không ngọng, nói lắp
Ưu tiên giọng chuẩn miền nam, miền bắc.
Có laptop cá nhân
Làm việc từ 8h-17h. Từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7
Thử việc 02 tháng, hưởng 85% lương cơ bản và phụ cấp+ thưởng hoa hồng ( nếu có)

Tại Công ty TNHH Quốc tế Tân Trường Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản : 6.500.000
Phụ cấp ăn trưa: 25.000 / ngày
Thưởng phần trăm theo chỉ tiêu doanh số
Data có sẵn, không phải tìm kiếm khách hàng
Có cơ hội được đề bạt lên cấp quản lý

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Quốc tế Tân Trường

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Quốc tế Tân Trường

Công ty TNHH Quốc tế Tân Trường

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tổ dân phố Yên Phúc, Phường Biên Giang, Quận Hà Đông, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

