Tuyển Nhân viên Telesale Công ty TNHH Quốc tế Tân Trường làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Telesale Tại Công ty TNHH Quốc tế Tân Trường
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Biên giang
- Hà Đông, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Nhân viên Telesale Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Tiếp nhận thông tin data khách hàng có sẵn, tiến hành tư vấn qua điện thoại
Cập nhật thông tin khách hàng lên hệ thống ( CRM)
Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu , khiếu nại của khách hàng
Tư vấn bán các sản phẩm về vật tư đóng gói do công ty sản xuất như băng dính, bọc xốp…
Cập nhật số lượng đơn hàng, báo cáo doanh thu cuối ngày cho Trưởng phòng
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi từ 22-24 tuổi
Năng động, nhiệt huyết
Giọng nói truyền cảm, không ngọng, nói lắp
Ưu tiên giọng chuẩn miền nam, miền bắc.
Có laptop cá nhân
Làm việc từ 8h-17h. Từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7
Thử việc 02 tháng, hưởng 85% lương cơ bản và phụ cấp+ thưởng hoa hồng ( nếu có)
Năng động, nhiệt huyết
Giọng nói truyền cảm, không ngọng, nói lắp
Ưu tiên giọng chuẩn miền nam, miền bắc.
Có laptop cá nhân
Làm việc từ 8h-17h. Từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7
Thử việc 02 tháng, hưởng 85% lương cơ bản và phụ cấp+ thưởng hoa hồng ( nếu có)
Tại Công ty TNHH Quốc tế Tân Trường Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản : 6.500.000
Phụ cấp ăn trưa: 25.000 / ngày
Thưởng phần trăm theo chỉ tiêu doanh số
Data có sẵn, không phải tìm kiếm khách hàng
Có cơ hội được đề bạt lên cấp quản lý
Phụ cấp ăn trưa: 25.000 / ngày
Thưởng phần trăm theo chỉ tiêu doanh số
Data có sẵn, không phải tìm kiếm khách hàng
Có cơ hội được đề bạt lên cấp quản lý
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Quốc tế Tân Trường
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI