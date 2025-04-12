Tuyển Nhân viên Telesale Công ty TNHH Quốc tế Tân Trường làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Biên giang - Hà Đông, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên Telesale Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Tiếp nhận thông tin data khách hàng có sẵn, tiến hành tư vấn qua điện thoại

Cập nhật thông tin khách hàng lên hệ thống ( CRM)

Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu , khiếu nại của khách hàng

Tư vấn bán các sản phẩm về vật tư đóng gói do công ty sản xuất như băng dính, bọc xốp…

Cập nhật số lượng đơn hàng, báo cáo doanh thu cuối ngày cho Trưởng phòng

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi từ 22-24 tuổi

Năng động, nhiệt huyết

Giọng nói truyền cảm, không ngọng, nói lắp

Ưu tiên giọng chuẩn miền nam, miền bắc.

Có laptop cá nhân

Làm việc từ 8h-17h. Từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7

Thử việc 02 tháng, hưởng 85% lương cơ bản và phụ cấp+ thưởng hoa hồng ( nếu có)

Tại Công ty TNHH Quốc tế Tân Trường Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản : 6.500.000

Phụ cấp ăn trưa: 25.000 / ngày

Thưởng phần trăm theo chỉ tiêu doanh số

Data có sẵn, không phải tìm kiếm khách hàng

Có cơ hội được đề bạt lên cấp quản lý

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Quốc tế Tân Trường

