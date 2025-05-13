Tuyển Nhân viên Telesale Hộ Kinh Doanh Dr Hồng Xuyến Medical Beauty làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Trường Chinh, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên Telesale Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Liên hệ với khách hàng tiềm năng qua điện thoại để giới thiệu dịch vụ của phòng khám.

Tư vấn, giải đáp thắc mắc và thuyết phục khách hàng sử dụng dịch vụ.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng.

Theo dõi, cập nhật thông tin khách hàng vào hệ thống.

Báo cáo tiến độ công việc và kết quả kinh doanh cho quản lý.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm

Nữ, từ 20-30 tuổi, tốt nghiệp Trung cấp trở lên (ưu tiên chuyên ngành Kinh doanh, Marketing).

Giọng nói rõ ràng, dễ nghe, không nói ngọng hoặc nói giọng địa phương quá nặng.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.

Có kinh nghiệm telesale hoặc bán hàng là một lợi thế (chấp nhận đào tạo ứng viên chưa có kinh nghiệm).

Chịu được áp lực công việc, có tinh thần học hỏi và cầu tiến.

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel) và các phần mềm CRM là một lợi thế.

Tại Hộ Kinh Doanh Dr Hồng Xuyến Medical Beauty Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 6-8 triệu + % hoa hồng hấp dẫn (thu nhập trung bình 10-20 triệu/tháng).

Thưởng Lễ, Tết, lương tháng 13 và các chế độ phúc lợi khác theo chính sách công ty.

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định pháp luật.

Được đào tạo kỹ năng bán hàng, giao tiếp và kiến thức sản phẩm.

Cơ hội thăng tiến lên các vị trí quản lý.

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, đồng nghiệp thân thiện.

Thời gian làm việc: 9h-18h, nghỉ 4 ngày/tháng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hộ Kinh Doanh Dr Hồng Xuyến Medical Beauty

