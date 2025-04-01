Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRƯỜNG HỌC TRỰC TUYẾN - ONSCHOOL làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 1 - 2, toà QCoop Building, số 150 Nguyễn Xí, phường 26, Bình Thạnh, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên Telesale Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Gọi điện và tư vấn tuyển sinh cho khách hàng tiềm năng dựa trên nguồn data chất lượng từ marketing.

Hướng dẫn quy trình đăng ký học, hỗ trợ khách hàng hoàn thiện thủ tục nhập học.

Chăm sóc khách hàng, xây dựng mối quan hệ nhằm tối ưu tỷ lệ chuyển đổi.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nữ.

Sinh năm 1988 – 2001.

Kinh nghiệm: Có từ 1 năm kinh nghiệm Telesale/kinh doanh/tư vấn

Kỹ năng: Giao tiếp tốt. nhanh nhẹn, kỹ năng xử lý tình huống tốt.

Có laptop cá nhân.

Tại CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRƯỜNG HỌC TRỰC TUYẾN - ONSCHOOL Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc 02 tháng, hưởng 100% lương cứng.

Lộ trình review lương, thưởng định kỳ vào tháng 1 và tháng 7,...

Ăn trưa 25.000 VNĐ/ngày.

Phụ cấp khấu hao thiết bị, phụ cấp gửi xe.

Hỗ trợ tiền mặt 300.000 VNĐ/tháng dành cho các nhân sự sử dụng phương tiện công cộng.

Quà tặng/tiền mặt dành riêng cho nhân sự (áp dụng cho cả nhân viên thử việc, Cộng tác viên/Thực tập sinh) mỗi dịp sự kiện đặc biệt (Lễ Tết, sinh nhật, kết hôn, sinh con).

Team building 1 lần/năm vào mùa hè và hơn 20 sự kiện nội bộ trong năm như: Onsers Friday, Onsers Family Day, Year-end Party, Sinh nhật, Trung Thu, Ngày phụ nữ 20/10, 8/3, Ngày nam giới 6/4...

Hỗ trợ tiền mặt 2.000.000 VNĐ/năm/nhân viên khi tham gia các hoạt động thể dục, thể thao.

Khám sức khỏe định kỳ theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRƯỜNG HỌC TRỰC TUYẾN - ONSCHOOL

