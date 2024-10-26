Tuyển Nhân viên Telesale MIRA BEAUTY INTERNATIONAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Telesale Tại MIRA BEAUTY INTERNATIONAL
Mức lương
8 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên Telesale Với Mức Lương 8 - 20 Triệu
- Tiếp nhận cuộc gọi từ khách hàng, thông báo cho khách về thông tin của chương trình
- Gọi điện chăm sóc khách hàng trên danh sách đã có sẵn từ MKT
- Chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn
Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nói chuyện lưu loát, giọng nói dễ nghe
- Có kinh nghiệm Telesale trên 6 tháng là một lợi thế, đặc biệt là trong lĩnh vực Thẩm Mỹ.
- Có khả năng thuyết phục khách hàng.
Tại MIRA BEAUTY INTERNATIONAL Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: Lương cứng 8.000.000 + Commission Được cấp máy tính, headphone Lương tháng 13, hưởng các chế độ thưởng lễ tết đầy đủ.
Thu nhập: Lương cứng 8.000.000 + Commission
Được cấp máy tính, headphone
Lương tháng 13, hưởng các chế độ thưởng lễ tết đầy đủ.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại MIRA BEAUTY INTERNATIONAL
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
